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16:17 (мск), источник: Sport24

НХЛ не дисквалифицирует Кузнецова за кокаин. Международная федерация отстранила его на 4 года

Как стало известно Sport24, Национальная хоккейная лига не будет применять санкций к форварду «Вашингтон Кэпиталз» Евгению Кузнецову, дисквалифицированному на 4 года Международной федерацией хоккея (ИИХФ) за употребление кокаина.

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Источник: Sport24

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, НХЛ ранее уже провела разбирательство по этому делу после появления внутренней информации о результатах вскрытия первой допинг-пробы игрока. Лига изучила все обстоятельства и не планирует лишать российского хоккеиста возможности выступать за свой клуб.

Напомним, что в мае было опубликовано скандальное видео, где хоккеист был запечатлен в номере отеля в США рядом с наркотиками. Тогда Кузнецов отрицал факт употребления запрещенных веществ, заявив, что просто оказался в неподходящем месте. «Кэпиталз» в тот раз приняли объяснения россиянина, хотя и высказали «расстройство» по поводу его присутствия на записи.

Кокаиновый скандал в российском хоккее. Форварда сборной Кузнецова дисквалифицировали на 4 года.

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