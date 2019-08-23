НХЛ не дисквалифицирует Кузнецова за кокаин. Международная федерация отстранила его на 4 года

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, НХЛ ранее уже провела разбирательство по этому делу после появления внутренней информации о результатах вскрытия первой допинг-пробы игрока. Лига изучила все обстоятельства и не планирует лишать российского хоккеиста возможности выступать за свой клуб.

Напомним, что в мае было опубликовано скандальное видео, где хоккеист был запечатлен в номере отеля в США рядом с наркотиками. Тогда Кузнецов отрицал факт употребления запрещенных веществ, заявив, что просто оказался в неподходящем месте. «Кэпиталз» в тот раз приняли объяснения россиянина, хотя и высказали «расстройство» по поводу его присутствия на записи.