Коммунальщики закрасили граффити с Виктором Тихоновым. ЦСКА хочет его восстановить

Виктор Тихонов возглавлял ЦСКА с 1977 по 1996 и с 2002 по 2004 год. Также в его карьере были московское и рижское «Динамо», сборные СССР, СНГ и России. Его сын Василий был хоккейным тренером (погиб в результате несчастного случая), а внук Виктор — действующий хоккеист СКА.