Роман Ротенберг: СКА — самый успешный клуб Европы на сегодняшний день

«Наш главный актив — болельщики, их у нас уже пять миллионов по всей России. Мы стали лучшим клубом КХЛ по числу зрителей. Коммерческие доходы достигли миллиарда рублей. СКА — самый успешный клуб в Европе на сегодняшний день. Уже пять лет подряд СКА завоевывает медали КХЛ, дважды выигрывал Кубок Гагарина. СКА — самый стабильный клуб. Наш тренерский штаб и игроки сделают все для победы в каждом матче», — сказал Роман Ротенберг журналистам по время презентации СКА.