Роман Ротенберг: СКА — самый успешный клуб Европы на сегодняшний день

Презентация хоккейного клуба СКА перед новым сезоном КХЛ прошла в субботу в Санкт-Петербурге.
«Наш главный актив — болельщики, их у нас уже пять миллионов по всей России. Мы стали лучшим клубом КХЛ по числу зрителей. Коммерческие доходы достигли миллиарда рублей. СКА — самый успешный клуб в Европе на сегодняшний день. Уже пять лет подряд СКА завоевывает медали КХЛ, дважды выигрывал Кубок Гагарина. СКА — самый стабильный клуб. Наш тренерский штаб и игроки сделают все для победы в каждом матче», — сказал Роман Ротенберг журналистам по время презентации СКА.
«Мы будем играть на новой площадке (60 на 26 метров), уверен, что это пойдет на пользу развития нашего хоккея. Мы увеличиваем представительство СКА в сборных. В прошлом году играло 56 человек, они продолжать прогрессировать», — сказал Роман Ротенберг.