Хоккеисты минского «Динамо» потерпели третье поражение в Кубке Латвийской железной дороги, уступив рижским одноклубникам

После двух «сухих» стартовых поражений главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт произвел сразу 9 изменений в составе, однако это не помогло добиться успеха. В первом периоде игра была равной, но на 14-й минуте рижане вышли вперед после точного броска Колтона Гиллиса, когда гости играли в меньшинстве. Во второй двадцатиминутке «зубрам» наконец-то удалось забросить шайбу — на 35-й минуте игрового времени отличился 19-летний новобранец минской дружины форвард Андрей Павленко. В самом начале заключительной трети матча минчане вновь нарушили правила, и Эдуардс Янсонс во второй раз поразил ворота Юнаса Энрота, а в самом конце Френкс Разгалс установил окончательный результат — 3:1 в пользу хозяев.