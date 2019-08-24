Хоккеисты минского «Динамо» потерпели третье поражение в Кубке Латвийской железной дороги, уступив рижским одноклубникам

После двух «сухих» стартовых поражений главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт произвел сразу 9 изменений в составе, однако это не помогло добиться успеха. В первом периоде игра была равной, но на 14-й минуте рижане вышли вперед после точного броска Колтона Гиллиса, когда гости играли в меньшинстве. Во второй двадцатиминутке «зубрам» наконец-то удалось забросить шайбу — на 35-й минуте игрового времени отличился 19-летний новобранец минской дружины форвард Андрей Павленко. В самом начале заключительной трети матча минчане вновь нарушили правила, и Эдуардс Янсонс во второй раз поразил ворота Юнаса Энрота, а в самом конце Френкс Разгалс установил окончательный результат — 3:1 в пользу хозяев.
В первом туре «зубры» уступили казанскому «Ак Барсу» 0:3, а затем проиграли екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 0:6. Завтра в заключительном поединке турнира в Риге минские динамовцы встретятся с ярославским «Локомотивом», который сегодня сыграет с «Автомобилистом», а до этого потерпел два поражения — от рижского «Динамо» (1:3) и «Ак Барса» (2:4).
После завершения Кубка ЛЖД в Риге минское «Динамо» вернется домой и будет готовиться к началу 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги. Свой первый матч динамовцы проведут 2 сентября на льду «Минск-Арены» против нижнекамского «Нефтехимика».