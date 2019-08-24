«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы

Встреча в ледовом дворце «Мегаспорт» завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу «Витязя». Хет-триком у победителей отметился финский нападающий Йоонас Няттинен (19, 49, 55-я минуты), по разу отличились Алексей Макеев (33-я) и Святослав Гребенщиков (43-я).