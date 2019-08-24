«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Хоккеисты подмосковного «Витязя» обыграли с крупным счетом столичный ЦСКА на Кубке мэра Москвы.
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Хоккеисты подмосковного «Витязя» обыграли с крупным счетом столичный ЦСКА на Кубке мэра Москвы.
Встреча в ледовом дворце «Мегаспорт» завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу «Витязя».
Кубок мэра Москвы проходит с 22 по 25 августа. Ранее на турнире ЦСКА победил московский «Спартак» (5:2), а «Витязь» уступил столичному «Динамо» (1:4).
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнется 1 сентября.