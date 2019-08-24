Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
22Российские теннисистки за пределами корта
15Самая красивая волейболистка России
24 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Хоккеисты подмосковного «Витязя» обыграли с крупным счетом столичный ЦСКА на Кубке мэра Москвы.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в ледовом дворце «Мегаспорт» завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу «Витязя». Хет-триком у победителей отметился финский нападающий Йоонас Няттинен (19, 49, 55-я минуты), по разу отличились Алексей Макеев (33-я) и Святослав Гребенщиков (43-я).

Кубок мэра Москвы проходит с 22 по 25 августа. Ранее на турнире ЦСКА победил московский «Спартак» (5:2), а «Витязь» уступил столичному «Динамо» (1:4).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнется 1 сентября.

Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Красавица-модель из Казахстана, на которой тайно женился чемпион мира
Татьяна Тарасова: Медведевой с самодеятельностью надо заканчивать
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Гвардиола лишил «Реал» победы в матче чемпионата Испании
Четыре матча продолжат программу седьмого тура чемпионата России
«Динамо» разгромило «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы
Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» в АПЛ
«Бавария» разгромила «Шальке-04», Левандовски оформил хет-трик
РПЛ: Сафонов подарил гол «Локомотиву», Шапи выручил «Краснодар»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь