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24 августа, источник: ТАСС

«Спартак» уступил «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Спартак» проиграл столичному «Динамо» со счетом 1:4 в матче второго тура предсезонного турнира Кубок мэра Москвы.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голами отметились Игорь Полыгалов (24-я минута), Юусо Хиетанен (31), Дмитрий Яшкин (41) и Андрей Миронов (55), у «Спартака» отличился Илья Аркалов (3). В первом туре «Спартак» уступил ЦСКА (2:5), «Динамо» обыграло подольский «Витязь» (4:1). В третьем туре в воскресенье «Спартак» сыграет «Витязем», а «Динамо» — с ЦСКА.

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Кубок мэра Москвы по хоккею проходит во дворце спорта «Мегаспорт» и завершится 25 августа.

Турнир проводится в 12-й раз, первый розыгрыш прошел в 2008 году. Последние четыре года в соревнованиях участвуют московские «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь». «Динамо» выигрывало трофей пять раз, четыре раза в турнире побеждал ЦСКА, два раза — «Спартак», в прошлом году победителем стало «Динамо».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским «Авангардом», «Витязь» на выезде сыграет с челябинским «Трактором» 2 сентября.

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