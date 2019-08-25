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00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: Минское «Динамо» не может позволить себе ненужные удаления

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (1:3).

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Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, сегодня был достаточно равный матч. В двух первых периодах команды создавали примерно одинаковое количество опасных моментов у ворот соперника, но в первой трети рижанам удалось реализовать большинство. Мы не опустили руки и продолжили бороться во втором периоде. И смогли сравнять счет. В третьем периоде любая команда могла забросить победную шайбу, но мы получили несколько ненужных удалений. На данный момент мы не являемся той командой, которая может себе это позволить. Это стоило нам победы. Нам необходимо найти способ играть дисциплинированно на протяжении всего матча. В таком случае мы сможем рассчитывать на итоговый успех», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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