«Авангард» победил «Торпедо» в матче турнира имени Пучкова

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 5:1, 0:2) в пользу «Авангарда». У победителей дубль сделал Денис Зернов (29-я и 40-я минуты) и по одному голу забили Свен Андригетто (20), Сергей Широков (37) и Павел Дедунов (38). В составе «Торпедо» две шайбы забросил Михаил Варнаков (41 и 55), также отличились Куинтон Хауден (20) и Андрей Белевич (33).