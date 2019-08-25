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15:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» победил «Торпедо» в матче турнира имени Пучкова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости, Сергей Яременко. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли нижегородское «Торпедо» в матче турнира имени Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 5:1, 0:2) в пользу «Авангарда». У победителей дубль сделал Денис Зернов (29-я и 40-я минуты) и по одному голу забили Свен Андригетто (20), Сергей Широков (37) и Павел Дедунов (38). В составе «Торпедо» две шайбы забросил Михаил Варнаков (41 и 55), также отличились Куинтон Хауден (20) и Андрей Белевич (33).

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