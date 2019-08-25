Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Локомотиву» на турнире в Риге

Сегодня в игре с ярославским «Локомотивом» минчане проиграли со счетом 3:5 (0:1, 3:1, 0:3). На протяжении всей первой двадцатиминутки минчане ни в чем не уступали соперникам, но незадолго до первого перерыва пропустили гол от Антона Ландера. Во втором периоде Павел Кудрявцев увеличил преимущество ярославцев, реализовав численное большинство. Только после этого динамовцы «проснулись» и заиграли гораздо агрессивнее. В течение трех минут Стефан Эллиот, Артем Демков и Фрэнсис Паре трижды подряд использовали удаления оппонентов и «зубры» вышли вперед 3:2. В заключительной трети матча «Локомотив» снова захватил инициативу и сначала Артур Каюмов восстановил равновесие, затем Александр Полунин забросил четвертую шайбу в ворота Юнаса Энрота, а за 6 секунд до финальной сирены Артур Каюмов оформил свой голевой дубль, установив окончательный результат.