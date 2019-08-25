Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
16:55 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Локомотиву» на турнире в Риге

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» поражением завершили выступление на Кубке ЛЖД в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в игре с ярославским «Локомотивом» минчане проиграли со счетом 3:5 (0:1, 3:1, 0:3). На протяжении всей первой двадцатиминутки минчане ни в чем не уступали соперникам, но незадолго до первого перерыва пропустили гол от Антона Ландера. Во втором периоде Павел Кудрявцев увеличил преимущество ярославцев, реализовав численное большинство. Только после этого динамовцы «проснулись» и заиграли гораздо агрессивнее. В течение трех минут Стефан Эллиот, Артем Демков и Фрэнсис Паре трижды подряд использовали удаления оппонентов и «зубры» вышли вперед 3:2. В заключительной трети матча «Локомотив» снова захватил инициативу и сначала Артур Каюмов восстановил равновесие, затем Александр Полунин забросил четвертую шайбу в ворота Юнаса Энрота, а за 6 секунд до финальной сирены Артур Каюмов оформил свой голевой дубль, установив окончательный результат.

До этого на турнире в латвийской столице в первом туре минские динамовцы потерпели 3 поражения: от казанского «Ак Барса» — 0:3, екатеринбургского «Автомобилиста» — 0:6 и рижского «Динамо» — 1:3.

Теперь подопечные Крэйга Вудкрофта возвращаются домой и будут готовиться к началу 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги. Свой первый матч динамовцы проведут 2 сентября на льду «Минск-Арены» против нижнекамского «Нефтехимика».

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Надежда Бабкина стала выглядеть моложе супруга
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября
Ковалев едва не упал, но сумел нокаутировать Ярда
Два проката за час. Константинова выступила за сборную мира
4500 шарфов на церковной службе. Так болеют в Германии
Минаков и Харитонов нокаутировали американцев в Bellator
У ЦСКА проблемы. Когда вернется настоящий Влашич?
СМИ: Тельо отказался от предложений «Краснодара» и «Спартака»
Что думает Квят о перестановках в «Ред Булл» и будущем
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь