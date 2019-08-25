Хоккеисты «Трактора» стали победителями мемориала Ромазана
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» победили магнитогорский «Металлург» в матче предсезонного турнира памяти Ивана Ромазана.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» победили магнитогорский «Металлург» в матче предсезонного турнира памяти Ивана Ромазана.
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу «Трактора». В составе победителей шайбы забросили Лукаш Седлак (на 16-й минуте) и Сергей Коньков (43). У хозяев льда отличился Роман Любимов (11).
«Трактор» набрал семь очков и выиграл турнир, «Металлург» финишировал на втором месте с шестью очками. Третьей стала новосибирская «Сибирь» (3), четвертое место занял китайский «Куньлунь» (2).