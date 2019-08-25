Хоккеисты «Трактора» стали победителями мемориала Ромазана

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу «Трактора». В составе победителей шайбы забросили Лукаш Седлак (на 16-й минуте) и Сергей Коньков (43). У хозяев льда отличился Роман Любимов (11).