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25 августа, источник: ТАСС

«Динамо» стало победителем Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. ЦСКА обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:1 в матче третьего тура предсезонного турнира Кубок мэра Москвы. Соревнование завершилось в воскресенье во дворце спорта «Мегаспорт».

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Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА шайбы забросили Артем Чмыхов (27-я минута) и Иржи Секач (47), в составе «Динамо» гол на счету Ивана Игумнова (24).

По итогам турнира ЦСКА, подмосковный «Витязь» и «Динамо» набрали по четыре очка, однако победу одержало «Динамо» за счет лучшей разницы заброшенных шайб — +5. «Спартак» занял последнее, четвертое место, впервые в истории турнира не сумев набрать ни одного очка.

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Кубок мэра является традиционным предсезонным турниром, он проводился в 12-й раз, первый розыгрыш трофея прошел в 2008 году. Последние четыре года в соревнованиях участвуют московские «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь». «Динамо» выигрывало трофей шесть раз, четыре раза в турнире побеждал ЦСКА, два раза — «Спартак». Самый результативный матч на Кубке мэра состоялся в 2009 году: «Спартак» обыграл московские «Крылья Советов» со счетом 13:6.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским «Авангардом», «Динамо» дома сыграет с нижегородским «Торпедо» 2 сентября.

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