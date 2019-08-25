«Динамо» стало победителем Кубка мэра Москвы по хоккею

По итогам турнира ЦСКА, подмосковный «Витязь» и «Динамо» набрали по четыре очка, однако победу одержало «Динамо» за счет лучшей разницы заброшенных шайб — +5. «Спартак» занял последнее, четвертое место, впервые в истории турнира не сумев набрать ни одного очка.

Кубок мэра является традиционным предсезонным турниром, он проводился в 12-й раз, первый розыгрыш трофея прошел в 2008 году. Последние четыре года в соревнованиях участвуют московские «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь». «Динамо» выигрывало трофей шесть раз, четыре раза в турнире побеждал ЦСКА, два раза — «Спартак». Самый результативный матч на Кубке мэра состоялся в 2009 году: «Спартак» обыграл московские «Крылья Советов» со счетом 13:6.