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10:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» провел открытую тренировку перед стартом в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» провел открытую тренировку за неделю до старта в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

В КХЛ столичная команда начинает борьбу 3 сентября — на своем льду примет «Адмирал» из Владивостока. Через два дня на «Барыс Арене» состоится вторая домашняя встреча — с «Амуром» из Хабаровска.

В выставочной тренировке принимали участие все игроки основного состава — присоединились к команде форварды Кертис Волк и Роман Старченко.

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