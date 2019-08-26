«Барыс» провел открытую тренировку перед стартом в КХЛ
Казахстанский клуб «Барыс» провел открытую тренировку за неделю до старта в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
Казахстанский клуб «Барыс» провел открытую тренировку за неделю до старта в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
В КХЛ столичная команда начинает борьбу 3 сентября — на своем льду примет «Адмирал» из Владивостока. Через два дня на «Барыс Арене» состоится вторая домашняя встреча — с «Амуром» из Хабаровска.
В выставочной тренировке принимали участие все игроки основного состава — присоединились к команде форварды Кертис Волк и Роман Старченко.