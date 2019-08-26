«Все залетело…»: Скабелка прокомментировал серию поражений «Барыса» в Швейцарии

«Что-то получилось, что-то нет. Чем-то остались недовольны. Двоякий момент, — говорит Скабелка. — В прошлом году мы отказались от выезда на запад из-за длительных перелетов и разницы во времени. Но то, что мы хотели, мы это получили. Мы ехали не тренироваться, а сыграть с этими командами. Что-то подкорректировать. Последняя игра по счету смазала предсезонку. Были объективные причины. Но бывают такие игры, когда залетает все. Вот все оно и залетело».