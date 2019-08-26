«Все залетело…»: Скабелка прокомментировал серию поражений «Барыса» в Швейцарии
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал последние неудачные матчи в предсезонке, передает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал последние неудачные матчи в предсезонке, передает корреспондент Vesti.kz.
Во время выездного УТС в Швейцарии подопечные Скабелки обыграли «Амбри-Пиотта», но затем уступили «Цугу», «Давосу» и «Лугано».
«Что-то получилось,
Напомним, стартовый матч «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ намечен на 3 сентября. В этот день казахстанский клуб примет на своем льду «Адмирал» из Владивостока.