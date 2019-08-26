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12:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Все залетело…»: Скабелка прокомментировал серию поражений «Барыса» в Швейцарии

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал последние неудачные матчи в предсезонке, передает корреспондент Vesti.kz.

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Во время выездного УТС в Швейцарии подопечные Скабелки обыграли «Амбри-Пиотта», но затем уступили «Цугу», «Давосу» и «Лугано».

«Что-то получилось, что-то нет. Чем-то остались недовольны. Двоякий момент, — говорит Скабелка. — В прошлом году мы отказались от выезда на запад из-за длительных перелетов и разницы во времени. Но то, что мы хотели, мы это получили. Мы ехали не тренироваться, а сыграть с этими командами. Что-то подкорректировать. Последняя игра по счету смазала предсезонку. Были объективные причины. Но бывают такие игры, когда залетает все. Вот все оно и залетело».

Напомним, стартовый матч «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ намечен на 3 сентября. В этот день казахстанский клуб примет на своем льду «Адмирал» из Владивостока.

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