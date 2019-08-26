Чемпионат КХЛ скоро стартует: от каких команд ждать прорыв?

Источник: Спорт-Экспресс

Турнир

В Москве завершился турнир среди столичных команд и «Витязя». В заключительном матче встречались «Динамо» с ЦСКА и армейцы продемонстрировали свой привычный хоккей, победив — 2:1. Главное, что команда Игоря Никитина показала, что «Витязю» уступила абсолютно случайно, хоть и 0:5, но так бывает. Правда, тренер поменял сочетания звеньев, которые наигрывал все лето, опять перевел куда-то Кирилла Капризова, то есть все межсезонье Никитин ошибался в прогнозах по тройкам. У ЦСКА мало что изменилось по сравнению с прошлым сезоном, но заметно возмужал Максим Мамин. Правда, надо сделать скидку на то, что команда стала работать на сборах позже всех и пока далека от идеала.

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«Динамо» очень усилил Дмитрий Яшкин. Почему-то его физическая форма удивляет многих, но не забывайте, что нападающий готовился к НХЛ, а там по-настоящему сильные хоккеисты. Яшкин будет только добавлять и вы увидите, что это очень крутой игрок. Но всех кадровых проблем клуба он не решит. Еще нужно людей в атаку.

Олег Знарок с каким-то удивлением рассказывал об ошибках в обороне «Спартака», но больше поражает, что для него эти проблемы неожиданные. Красно-белые плохо забивают, у своих ворот не слишком надежны и совсем не случайно команда впервые за все время не набрала ни одного очка на турнире. А игра «Витязя», наоборот, порадовала. Михаил Кравец пока держит разношерстный коллектив под контролем, у команды есть две пары по-настоящему надежных игроков обороны и два с половиной звена тех, кто может решить исход встречи. Подольский клуб может преподнести сюрприз в сезоне, если вратари будут спасать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0cYYFWA0LMM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отставка

В ВХЛ внезапно уволили тренера, хотя сезон еще и не начался. Отличились в Ангарске и даже в этом небогатом клубе, который ожидала борьба за место в плей-офф, все было нормально. «Ермак» начал это межсезонье с яркой победы над «Адмиралом» во Владивостоке, Олег Болякин вывозил команду в Китай, где спортивный результат был хуже, но при этом коллектив показал характер и поучаствовал в побоище против «Куньлуня». Да, затем команда не слишком удачно сыграла с «Соколом», проиграв четыре матча подряд, но никто и не ждал легкой жизни.

Болякин — заслуженный тренер Казахстана, возглавил команду в декабре прошлого года и вывел из спячки безусловного аутсайдера турнира. В плей-офф «Ермак» не попал, но хотя бы стал выигрывать, причем, довольно красиво и с последнего места в таблице удалось уйти, что уже считалось неплохим результатом. До начала чемпионата оставалось 10 дней, «Ермак» начинает сезон с трех матчей на выезде в Казахстане и вдруг тренер и руководство разошлись. По моим данным, конфликт случился на ровном месте. В команде было шесть возрастных игроков, а в заявку могли попасть только пять. Тренер настаивал на увольнении одного хоккеиста, а президент клуба посчитал, что сын главного тренера не соответствует уровню ВХЛ. Болякин пригрозил увольнением, но босс пожал плечами. Кто тут прав — неизвестно, я не могу дать характеристики спортсменам, но отмечу, что Болякин-младший играл в Казахстане, а по-настоящему сильных игроков там совсем мало. Исполняющим обязанности тренера назначен Дмитрий Крамаренко, известный по работе с «Молотом» и «Сарыаркой».

Сюрпризы

Два клуба по-настоящему приятно удивляют за неделю до старта турнира. «Трактор» выиграл турнир в Магнитогорске и видно, что Петерису Скудре удалось создать очень сильную и стильную команду. Тренер и оценивает эти успехи разумно. Говорит, что эти победы стоит забыть, они для настроения, а вся борьба впереди. Я слышал, что требования к хоккеистам настолько высоки, что был серьезный разбор даже после победы над «Салаватом Юлаевым» в Уфе — 1:0. Это пошло на пользу, так как вчера было видно, что каждый хоккеист бежит в нужном направлении и делает то, что говорит тренер. Зная латвийского специалиста, я нисколько не сомневаюсь, что это все останется в сезоне. Просто потому, что Скудра не делит тренировки и матчи на официальные и неофициальные. Во время любого занятия он требует самого серьезного отношения к работе. Думаю, что по нынешнему состоянию «Трактор» — претендент на место в первой четверке конференции.