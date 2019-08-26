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18:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Сочи» победили «Йокерит» на турнире Пучкова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости, Сергей Яременко. Хоккеисты «Сочи» обыграли финский «Йокерит» в матче турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) в пользу «Сочи». У победителей голы забили Степан Старков (4-я минута), Андрей Алтыбармакян (48) и Шон Коллинз (60). В составе «Йокерита» отличился Алекс Грант (41).

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