«Рассматривал этот вариант еще в 2018 году». Форвард из НХЛ — о переходе в «Барыс» и своем номере
Американский нападающий Эрик Тангрэйди дал первое интервью в качестве игрока «Барыса».
Американский нападающий Эрик Тангрэйди дал первое интервью в качестве игрока «Барыса».
В казахстанский клуб Тангрэйди перешел 19 августа. Последний сезон 30-летний форвард провел в «Нью-Джерси», а в НХЛ он также успел поиграть за «Питтсбург», «Виннипег», «Монреаль» и «Детройт».
По словам Тангрэйди, в «Барыс» он мог перейти еще в 2018 году. Хоккеист рассказал, что на этот раз недолго думал над предложением.
«Все хорошо. Сейчас с командой адаптируемся к местному времени после Швейцарии. Я уже здесь несколько недель. Красивый город, классные люди. С нетерпением жду матчей, чтобы сыграть на этой красивой арене при мощной поддержке болельщиков. Последние две недели выдались насыщенными: переезд, новая команда, новый хоккей, но я уже вкатился и в предвкушении. Я играл в одной команде с Патрисом Кормье, который выступал здесь в прошлом сезоне. Кстати, я тоже рассматривал этот вариант в прошлом году. Этим летом я почувствовал, что в Северной Америке все доказал и пора бросать себе новый вызов. Пару недель назад менеджеры “Барыса” вышли на связь, сделали предложение и дали несколько дней подумать. Ответ был очевиден: мощный клуб, классные фанаты, в команде много англоговорящих хоккеистов, которые могут помочь с переводом. Поэтому два дня ушли на то, чтобы решить, как быть с детьми и женой, но в плане варианта продолжения карьеры и хоккея — выбор дался легко. 26 номер выбрал потому, что моя первая дочь родилась 26 октября. Хотя я привык всю карьеру играть под 25-м, но в один из сезонов он был занят, мне дали 26 и в этом же году появилась дочь — решил оставить», — сказал Тангрэйди.
Ранее игру Тангрэйди оценил главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка. Также Скабелка сообщил сроки возвращениях двух травмированных форвардов, объяснил неудачную серию на сборах в Швейцарии и рассказал о своей философии на новый сезон КХЛ.