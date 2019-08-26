Российский клуб из КХЛ расстался с воспитанником казахстанского хоккея

Контракт, который действовал до апреля 2020 года, расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб пожелал форварду удачи в дальнейшей карьере.

В прошлом сезоне Акмальдинов набрал семь (1+6) очков в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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Также на его счету две игры в Кубке Гагарина, а за «Рязань» он отметился 13 (7+6) баллами в 10 встречах ВХЛ.

В КХЛ Акмальдинов дебютировал в сезоне 2015/16 за «Югру». Всего в этой лиге на его счету 19 (6+13) очков в 115 играх.

25-летний Акмальдинов не играл на профессиональном уровне в Казахстане. В 2011 году он уехал в систему «Югру» и взял российское гражданство.