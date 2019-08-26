Крутой буллит форварда СКА. У Ткачева не получился необычный финт, но шайба заползла за линию

По регламенту турнира, команды вне зависимости от исхода основного времени проводили серию буллитов. В ней также победили питерцы.

Причем один из голов в ворота вратаря «Авангарда» Игоря Бобкова получился курьезным. У форварда СКА, воспитанника омского хоккея Владимира Ткачева, казалось бы, не получился буллит, финт не удался. Однако шайба благодаря нерасторопности Бобкова заползла за линию ворот.

Для вратарей омской команды это не первый курьезный гол. Так, в предыдущем матче омичей с «Торпедо» на турнире имени Пучкова второй вратарь «Авангарда» Александр Судницин пропустил из средней зоны. В матче «Авангарда» и СКА на турнире в Сочи (омичи победили со счетом 4:1) Судницин также пропустил курьезную шайбу.