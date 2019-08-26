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26 августа, источник: Sport24

Крутой буллит форварда СКА. У Ткачева не получился необычный финт, но шайба заползла за линию

СКА одержал победу над «Авангардом» в матче домашнего предсезонного турнира (мемориале Пучкова). Счет матча — 2:1. Питерцы выиграли все 4 матча на домашнем турнире и еще до матча с омичами обеспечили себе победу в соревнованиях.

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Источник: РИА "Новости"

По регламенту турнира, команды вне зависимости от исхода основного времени проводили серию буллитов. В ней также победили питерцы.

Причем один из голов в ворота вратаря «Авангарда» Игоря Бобкова получился курьезным. У форварда СКА, воспитанника омского хоккея Владимира Ткачева, казалось бы, не получился буллит, финт не удался. Однако шайба благодаря нерасторопности Бобкова заползла за линию ворот.

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Для вратарей омской команды это не первый курьезный гол. Так, в предыдущем матче омичей с «Торпедо» на турнире имени Пучкова второй вратарь «Авангарда» Александр Судницин пропустил из средней зоны. В матче «Авангарда» и СКА на турнире в Сочи (омичи победили со счетом 4:1) Судницин также пропустил курьезную шайбу.

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