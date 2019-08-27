Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
15:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» подписала контракт с Йокипаккой и расторгла договор с Лофквистом

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании соглашения с финским защитником Юрки Йокипаккой, имеющим опыт выступления в НХЛ, сообщается на официальной странице команды в Twitter.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, соглашение с 28-летним хоккеистом будет рассчитано на один сезон.

Йокипакка в НХЛ защищал цвета «Далласа», «Калгари» и «Оттавы», в 150 матчах набрал 28 очков (3 гола и 25 результативных передач). В 2017 году финн перешел в клуб КХЛ «Сочи», где провел два последних сезона. В его активе 94 матча и 35 очков (12+23) в регулярных чемпионатах КХЛ, 4 балла (2+2) в 10 играх плей-офф.

Также клуб сообщил о том, что контракт с американским защитником Сэмом Лофквистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. «Сибирь» объявила о переходе 29-летнего Лофквиста 1 мая. В прошлом сезоне американец сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 18 матчей за китайский «Куньлунь» и набрал 11 очков (3+8).

Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Красавица-модель из Казахстана, на которой тайно женился чемпион мира
Усик объяснил, почему не хочет боксировать с россиянами
Полузащитник «Интера» прошел медосмотр в «Локомотиве»
Союз биатлонистов России договорился со спортсменами
«Играли ужасно». Стоит ли верить в сборную России по баскетболу?
Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
«Рубин» потроллил ЦСКА, но сам сел в лужу (фото)
КХЛ убрала лазейку, при помощи которой Гусев уехал в НХЛ
Медведева ответила на критику Тарасовой по поводу выступлений
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь