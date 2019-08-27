«Сибирь» подписала контракт с Йокипаккой и расторгла договор с Лофквистом

Как отмечается в сообщении, соглашение с 28-летним хоккеистом будет рассчитано на один сезон.
Йокипакка в НХЛ защищал цвета «Далласа», «Калгари» и «Оттавы», в 150 матчах набрал 28 очков (3 гола и 25 результативных передач). В 2017 году финн перешел в клуб КХЛ «Сочи», где провел два последних сезона. В его активе 94 матча и 35 очков (12+23) в регулярных чемпионатах КХЛ, 4 балла (2+2) в 10 играх плей-офф.
Также клуб сообщил о том, что контракт с американским защитником Сэмом Лофквистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. «Сибирь» объявила о переходе 29-летнего Лофквиста 1 мая. В прошлом сезоне американец сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 18 матчей за китайский «Куньлунь» и набрал 11 очков (3+8).