«Сибирь» подписала контракт с Йокипаккой и расторгла договор с Лофквистом

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, соглашение с 28-летним хоккеистом будет рассчитано на один сезон.

Йокипакка в НХЛ защищал цвета «Далласа», «Калгари» и «Оттавы», в 150 матчах набрал 28 очков (3 гола и 25 результативных передач). В 2017 году финн перешел в клуб КХЛ «Сочи», где провел два последних сезона. В его активе 94 матча и 35 очков (12+23) в регулярных чемпионатах КХЛ, 4 балла (2+2) в 10 играх плей-офф.