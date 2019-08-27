«Могу выпить по пиву с молодежью». Президент «Авангарда» — о потолке зарплат, Хартли и легионерах
Максим Сушинский ответил на главные вопросы о «ястребах».
Максим Сушинский ответил на главные вопросы о «ястребах».
За пять дней до старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги президент омского «Авангарда» Максим Сушинский пришел в студию омского «Радио Сибирь» и в прямом эфире ответил на вопросы о поисках легионера, контракте главного тренера Боба Хартли и своих отношениях с молодыми хоккеистами.
О поисках легионера
«Работа над легионером не быстрая. Есть варианты, которые рассматриваем каждый день. Как только
Об адаптации иностранцев в России
«У Михеева есть русские ребята в команде. Думаю, Зайцев поможет ему с адаптацией. У меня все было
О контракте Хартли
«Все будет зависеть от самого Боба! Я бы с удовольствием продлил с ним большой контракт. Мне нравится то, как он работает, его система. С русским языком у него отлично, знает
О Майке Пелино
«Мы просто не смогли договориться по контракту. Все остальное — выдумки прессы, здесь сыграл свою роль бизнес-составляющая».
О потолке зарплат
«Повышается ли уровень КХЛ? Не хочу обидеть Континентальную хоккейную лигу. Много наших ребят уезжает, а с потолком зарплат будет более массовый отъезд. Нам уже сейчас приходится работать над потолком».
О Андригетто
«Мы отслеживали Андригетто, начиная с
О тренерстве
«Не чувствую себя тренером, не хочу им быть. Я состоял в совете директоров в Питере, мне пришлось в одной из поездок поработать немного тренером. Это был интересный опыт с молодежью, это большие эмоции. Но не хочу быть тренером».
О себе и молодежи
«Леонид Киселев сначала нашел меня и просил Михайлова отпустить меня к нему в команду. А у меня не было контракта, было воинское звание. Борис Петрович не хотел меня отпускать, он внес большой вклад в мое становление. Он доверял не только мне, но и моим партнерам.
Проблем с Киселевым в общении не было, он всегда доверял мне место на льду. Сейчас очень много свободы у молодых и мне нравится, что они понимают свой профессионализм. Мы можем выпить за ужином кружку пива, это нормально, это не пять литров водки. Молодые все понимают".
О новом сезоне
«Мы строим команду, а не личности. Каждый должен влиться и делать то, что от нег требуется, это важно. Команда понимает задачу на сезон, мы хотим выигрывать в каждой игре, дойти до финала и выиграть его! Прямые конкуренты — Магнитогорск, «Ак Барс», «Автомобилист», Уфа, будет рубка на Востоке. На западе «Динамо» пока не восхищает своей трансферной политикой, но есть те же ЦСКА, СКА и «Локомотив».
Об академии
«Молодежка “Авангарда” будет играть на льду академии, там уже в ближайшее время все запустится. Что будет с академией клуба в Подмосковье после переезда клуба в Омск? Хочу оставить на базе в Подмосковье команду ВХЛ. Это будет наш
О Валентине Пьянове
«Пьянов здорово поработал в межсезонье. Занялся физической подготовкой, которая была его слабым местом. Рад за Валю, он — крепкий игрок с хорошими руками. Надеюсь, он закрепится в основном составе, сейчас он доказывает свою состоятельность на предсезонке».
О вратарях
«Я доволен вратарской линией, пока предсезонка, не стоит делать выводы. В прошлом году было еще хуже, думаю, они прибавят».
О программе «Игровой интеллект»
«Первый семинар прошел с боязнью. Они думали, что потеряют время, вместо того, чтобы побыть дома. Но после середины первого занятия они вовлеклись и начали понимать, что это полезно. Если бы я был на их месте, то тоже принимал бы в штыки это в первое время. У меня вообще было по три тренировки в день, а не одна!
О тренере Вячеславе Козлове
«Козлова предложил я, а Хартли не отказался. Они пересекались с ним в “Атланте”. Козлов — профессионал, в прошлом году посещал почти все домашние игры, заходил в раздевалку, понимал атмосферу в команде. Доволен, что он с нами».