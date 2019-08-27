«Могу выпить по пиву с молодежью». Президент «Авангарда» — о потолке зарплат, Хартли и легионерах

За пять дней до старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги президент омского «Авангарда» Максим Сушинский пришел в студию омского «Радио Сибирь» и в прямом эфире ответил на вопросы о поисках легионера, контракте главного тренера Боба Хартли и своих отношениях с молодыми хоккеистами.

О поисках легионера

«Работа над легионером не быстрая. Есть варианты, которые рассматриваем каждый день. Как только что-то случится, сразу объявим! У нас есть варианты и из Европы, и из Северной Америки. Нам и так нужен был центр, а теперь еще травма Зернова наложилась. Селекция прошла хорошо. Нам нужны были мышцы, катающиеся ребята, с этой задачей мы справились. Пока замену Тальбо и Деарне мы не нашли, но поиск продолжается».

Об адаптации иностранцев в России

«У Михеева есть русские ребята в команде. Думаю, Зайцев поможет ему с адаптацией. У меня все было по-другому, никого не было из русских, а по-английски я знал только слово “Спасибо”, так что Илье в этом плане полегче. Легионерам очень тяжело адаптироваться к России. Деарне и Тальбо уже давно были в России, у них была химия, нам с ними повезло. А иностранцам, которые только приезжают впервые, очень трудно в России».

О контракте Хартли

«Все будет зависеть от самого Боба! Я бы с удовольствием продлил с ним большой контракт. Мне нравится то, как он работает, его система. С русским языком у него отлично, знает пару-тройку слов!».

О Майке Пелино

«Мы просто не смогли договориться по контракту. Все остальное — выдумки прессы, здесь сыграл свою роль бизнес-составляющая».

О потолке зарплат

«Повышается ли уровень КХЛ? Не хочу обидеть Континентальную хоккейную лигу. Много наших ребят уезжает, а с потолком зарплат будет более массовый отъезд. Нам уже сейчас приходится работать над потолком».

О Андригетто

«Мы отслеживали Андригетто, начиная с плей-офф НХЛ, и весь чемпионат мира. Все скауты сказали, что он системный игрок, подходит под систему Боба Хартли. Он еще не понимает, что Россия — это не НХЛ, но скоро он это осознает и станет лучше».

О тренерстве

«Не чувствую себя тренером, не хочу им быть. Я состоял в совете директоров в Питере, мне пришлось в одной из поездок поработать немного тренером. Это был интересный опыт с молодежью, это большие эмоции. Но не хочу быть тренером».

О себе и молодежи

«Леонид Киселев сначала нашел меня и просил Михайлова отпустить меня к нему в команду. А у меня не было контракта, было воинское звание. Борис Петрович не хотел меня отпускать, он внес большой вклад в мое становление. Он доверял не только мне, но и моим партнерам.

Проблем с Киселевым в общении не было, он всегда доверял мне место на льду. Сейчас очень много свободы у молодых и мне нравится, что они понимают свой профессионализм. Мы можем выпить за ужином кружку пива, это нормально, это не пять литров водки. Молодые все понимают".

О новом сезоне

«Мы строим команду, а не личности. Каждый должен влиться и делать то, что от нег требуется, это важно. Команда понимает задачу на сезон, мы хотим выигрывать в каждой игре, дойти до финала и выиграть его! Прямые конкуренты — Магнитогорск, «Ак Барс», «Автомобилист», Уфа, будет рубка на Востоке. На западе «Динамо» пока не восхищает своей трансферной политикой, но есть те же ЦСКА, СКА и «Локомотив».

Об академии

«Молодежка “Авангарда” будет играть на льду академии, там уже в ближайшее время все запустится. Что будет с академией клуба в Подмосковье после переезда клуба в Омск? Хочу оставить на базе в Подмосковье команду ВХЛ. Это будет наш фарм-клуб, чтобы молодежь плавно переходила с молодежного уровня и дорастала до НХЛ. В академии будут работать лучшие ребята, там не будет деления на омских и приезжих».

О Валентине Пьянове

«Пьянов здорово поработал в межсезонье. Занялся физической подготовкой, которая была его слабым местом. Рад за Валю, он — крепкий игрок с хорошими руками. Надеюсь, он закрепится в основном составе, сейчас он доказывает свою состоятельность на предсезонке».

О вратарях

«Я доволен вратарской линией, пока предсезонка, не стоит делать выводы. В прошлом году было еще хуже, думаю, они прибавят».

О программе «Игровой интеллект»

«Первый семинар прошел с боязнью. Они думали, что потеряют время, вместо того, чтобы побыть дома. Но после середины первого занятия они вовлеклись и начали понимать, что это полезно. Если бы я был на их месте, то тоже принимал бы в штыки это в первое время. У меня вообще было по три тренировки в день, а не одна!