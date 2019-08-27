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13:58 (мск), источник: СуперОмск

В течение сезона «Авангард» не будет играть в форме с гербом Омска

Во вторник, 27 августа, состоялась пресс-конференция президента «Авангарда» Максима Сушинского и главного тренера команды Боба Хартли. В частности, они рассказали, почему на рукавах предсезонной формы появился герб Омска, а не Омской области, как это было раньше.

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Источник: РИА "Новости"

Максим Сушинский дал понять, что на основной форме «Авангарда» герба Омска не будет, так как этого не позволяет регламент Континентальной хоккейной лиги.

«Если честно, для себя я Омск и Омскую область не разделяю. Эта форма была только на предсезонке, так как на основной форме мы не сможем разместить герб по правилам КХЛ. Идея с гербом принадлежала нашим маркетологам», — заявил президент «Авангарда».

Боб Хартли в свою очередь добавил:

«Я приезжал тренировать в Омск, я хочу, чтобы все помнили, что Омск — всегда в нашем сердце», — сказал Хартли.

Впрочем, уход от привычной эмблемы Омской области в пользу города может быть связан с желанием сделать комплимент в адрес болельщиков. Есть мнение, что часть болельщиков считает первый вариант эмблемы «не фартовым». Но эту позицию официально никто не подтверждал.

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