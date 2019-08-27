В течение сезона «Авангард» не будет играть в форме с гербом Омска
Во вторник, 27 августа, состоялась
Во вторник, 27 августа, состоялась
Максим Сушинский дал понять, что на основной форме «Авангарда» герба Омска не будет, так как этого не позволяет регламент Континентальной хоккейной лиги.
«Если честно, для себя я Омск и Омскую область не разделяю. Эта форма была только на предсезонке, так как на основной форме мы не сможем разместить герб по правилам КХЛ. Идея с гербом принадлежала нашим маркетологам», — заявил президент «Авангарда».
Боб Хартли в свою очередь добавил:
«Я приезжал тренировать в Омск, я хочу, чтобы все помнили, что Омск — всегда в нашем сердце», — сказал Хартли.
Впрочем, уход от привычной эмблемы Омской области в пользу города может быть связан с желанием сделать комплимент в адрес болельщиков. Есть мнение, что часть болельщиков считает первый вариант эмблемы «не фартовым». Но эту позицию официально никто не подтверждал.