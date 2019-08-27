В течение сезона «Авангард» не будет играть в форме с гербом Омска

«Если честно, для себя я Омск и Омскую область не разделяю. Эта форма была только на предсезонке, так как на основной форме мы не сможем разместить герб по правилам КХЛ. Идея с гербом принадлежала нашим маркетологам», — заявил президент «Авангарда».