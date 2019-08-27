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15:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КХЛ убрала лазейку, при помощи которой Гусев и Гавриков уехали в НХЛ

В новой версии регламента КХЛ в статью 8 — «Ограниченно свободный агент» — добавили пункт номер 9, который закрывает возможность расторгать контракт с ограниченно свободными агентами по соглашению сторон, сохраняя на них права при помощи хитрой лазейки.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, хоккеисты СКА Владислав Гавриков и Никита Гусев расторгли контракты с клубом по соглашению сторон, чтобы продолжить карьеру в НХЛ, однако армейцы сохранили на них права. Суть была в том, что с Гаврикову и Гусеву сделали квалификационные предложения, которые были зарегистрированы в ЦИБ и вступали в силу с 1 мая, а на следующий день расторгли с ними контракты.

Если бы СКА не смог сохранить права на этих игроков, то не пошел бы им навстречу и не позволил присоединиться к клубам НХЛ прямо по ходу плей-офф.

С появлением 9-го пункта сохранить права при расторжении контракта можно будет только по инициативе клуба по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям. (Игорь Еронко).

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