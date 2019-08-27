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20:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Автомобилист» в товарищеском матче

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» по буллитам обыграли «Автомобилист» в товарищеском матче.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:4 (0:0, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Линус Умарк (40-я, 59-я минуты), Александр Бурмистров (48-я) и Тему Хартикайнен (60-я), который также реализовал решающий буллит. У «Автомобилиста» отличились Виталий Попов (24-я), Найджел Доус (38-я) и Артем Гареев (39-я, 54-я).

«Салават Юлаев» стартует в новом сезоне КХЛ 3 сентября гостевым матчем с пекинским «Куньлунем». «Автомобилист» днем ранее примет череповецкую «Северсталь».

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