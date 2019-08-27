«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Автомобилист» в товарищеском матче

Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:4 (0:0, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Линус Умарк (40-я, 59-я минуты), Александр Бурмистров (48-я) и Тему Хартикайнен (60-я), который также реализовал решающий буллит. У «Автомобилиста» отличились Виталий Попов (24-я), Найджел Доус (38-я) и Артем Гареев (39-я, 54-я).