Роман Дюков и Андрей Степанов остаются в ХК «Динамо-Минск»

Во время предсезонки хоккеисты находились в команде на просмотре. Они сыграли на турнирах в Нижнем Новгороде, Орше и Риге. Андрей Степанов отметился тремя ассистентскими баллами. Для нападающего грядущий сезон станет уже девятым в КХЛ. На его счету 405 матчей и 129 очков в сильнейшей лиге Европы. Роман Дюков дебютировал за «Динамо» в сезоне-2017/2018, но провел тогда только 20 поединков и перебрался в ВХЛ.

«Мы благодарны всем хоккеистам, которые прошли предсезонную подготовку в рядах “Динамо”. Все выкладывались на 100% на тренировках и в матчах, не жалели себя, и мы всеми остались довольны, — прокомментировал кадровые новости генеральный директор клуба Дмитрий Басков. — Эти решения дались нам нелегко. Принимая их, мы учитывали множество факторов, в том числе исходили из стратегии развития клуба, которую мы видим в ставке на новое поколение белорусских хоккеистов. Алексей Терещенко и Александр Матерухин — отличные игроки, но сейчас нам нужно думать о будущем клуба и национальной сборной. Что касается Ивана Кульбакова и Романа Достанко, то в данный момент им будет проще получить игровую практику, необходимую для развития, в других командах».