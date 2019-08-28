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13:51 (мск), источник: БЕЛТА

Роман Дюков и Андрей Степанов остаются в ХК «Динамо-Минск»

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник Роман Дюков и нападающий Андрей Степанов заключат двусторонние соглашения с «зубрами», сообщили БЕЛТА в пресс-службе хоккейного клуба «Динамо-Минск».

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Источник: РИА "Новости"

Во время предсезонки хоккеисты находились в команде на просмотре. Они сыграли на турнирах в Нижнем Новгороде, Орше и Риге. Андрей Степанов отметился тремя ассистентскими баллами. Для нападающего грядущий сезон станет уже девятым в КХЛ. На его счету 405 матчей и 129 очков в сильнейшей лиге Европы. Роман Дюков дебютировал за «Динамо» в сезоне-2017/2018, но провел тогда только 20 поединков и перебрался в ВХЛ.

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Находившиеся на просмотре голкипер Иван Кульбаков, защитник Роман Достанко и нападающие Александр Матерухин и Алексей Терещенко покидают «Динамо-Минск».

«Мы благодарны всем хоккеистам, которые прошли предсезонную подготовку в рядах “Динамо”. Все выкладывались на 100% на тренировках и в матчах, не жалели себя, и мы всеми остались довольны, — прокомментировал кадровые новости генеральный директор клуба Дмитрий Басков. — Эти решения дались нам нелегко. Принимая их, мы учитывали множество факторов, в том числе исходили из стратегии развития клуба, которую мы видим в ставке на новое поколение белорусских хоккеистов. Алексей Терещенко и Александр Матерухин — отличные игроки, но сейчас нам нужно думать о будущем клуба и национальной сборной. Что касается Ивана Кульбакова и Романа Достанко, то в данный момент им будет проще получить игровую практику, необходимую для развития, в других командах».

Сейчас «зубры» готовятся к началу 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги. Свой первый матч динамовцы проведут 2 сентября на льду «Минск-Арены» против нижнекамского «Нефтехимика».

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