«Хочется ударить так, чтобы сопернику стало больно». Брутальное интервью форварда «Ак Барса»
Артем Лукоянов — о футбольном «Спартаке», Билялетдинове и дерби Казани и Уфы.
Артем Лукоянов — о футбольном «Спартаке», Билялетдинове и дерби Казани и Уфы.
На протяжении восьми лет Артем Лукоянов выступает за «Ак Барс». Прошлый сезон для 30-летнего форварда выдался лучшим в карьере по очкам. Но и на этом успехи не закончились — весной он исполнил свою мечту, став на несколько дней профессиональным футболистом и сыграв за челнинский КАМАЗ в официальном матче первенства ПФЛ несколько минут. В интервью Sport24 Лукоянов рассказал о любви к футболу, «Спартаке», работе с Зинэтулой Билялетдиновым и вылете в первом раунде
— Чем старше становится игрок, тем меньше дает время себе на отдых. Сколько вы в этом году были в отпуске?
— Очень давно не отдыхал так много, как в этом году. Не так часто мы с «Ак Барсом» вылетали в первом раунде. Самое ужасное, что есть в этом вылете, так это то, что сразу начинаешь думать: «Блин, тебе еще месяца
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— Я не думаю, что есть хоккеист, который все 2,5 месяца ни к чему не прикасается. Все, конечно, разные, но не представляю, чтобы такие были. Я вот люблю в пляжный волейбол играть на отдыхе. За месяц до начала сборов начинаю в тренажерный зал ходить, чтобы быть в нормальной форме.
— Лежать целый день на пляже — это про вашу семью?
— Пока что да. Я не из тех, кто по горам лазает.
— Вы строго придерживаетесь режима питания?
— С этим проблем нет. У меня хороший обмен веществ, я, наоборот, худею. Мало кушаю, хотя ем все подряд. Но понятно, что в сезоне питаюсь правильно: макароны, курица.
— В команде всех на футбол подсадили?
— Большинство и так умеют играть в футбол. Иногда, правда, вижу, что
— Кто, на ваш взгляд, в «Ак Барсе» лучше всех в футбол играет?
— Данис [Зарипов] хорошо играет в футбол, Галиев неплохо смотрится. А вот Петров не умеет.
— Недавно было дерби («Спартак» — ЦСКА), устроили коллективный просмотр?
— Некоторым вообще все равно на российский футбол,
— Ставите на «Спартак»?
— Если бы я
— Вы известны как преданный болельщик «Спартака». Вам не кажется, что большинство фанатов
— Да вы что? Перестаньте! Понятно, что болельщики слишком бурно воспринимают любые новости, но это нормально, они живут футболом. Люди всю жизнь болеют за клуб, это их хобби.
— Вы говорили, что боление за «Спартак» — семейная история. Но «Спартак» 80−90-х годов — это же другой клуб, другие порядки, все другое? Что общего с сегодняшней командой, где каждый день происходят скандалы?
— Отцы в 80−90-е годы болели за «Спартак» и передавали эту любовь своим детям. Со мной произошло то же самое. Мой папа был за «Спартак», я пошел играть в футбол и тоже болел за
— Вы
— Есть разочарования, к примеру, случаются непонятные покупки, но я реагирую на это не как спортсмен, а как простой болельщик. Многое, что происходит в клубе, мне непонятно, но я не могу осуждать руководство. Могу пообсуждать, но не более. Я больше переживаю, что все болельщики «Спартака» начинают кричать: «Что они делают с клубом?» Каждому фанату просто обидно. Проиграешь вот ЦСКА, заходишь на следующий день в раздевалку и сразу: «Ну че? Твои проиграли?» И ты понуро говоришь: «Ну да». А ведь хочется всегда с высоко поднятой головой ходить.
— Вы как король заходили недавно (разговор состоялся 21 августа, через два дня после дерби. — Sport24)?
— О, да! Если честно, я сам в глубине души не верил, что «Спартак» сейчас в таком состоянии сможет выиграть. Когда клуб некоторых игроков продает, то очень жалко. Думаешь: «Блин, почему его продали?».
— Как часто попадаете на домашние матчи «Спартака»?
— Летал пару раз с женой. В чемпионский год ездил на матч с «Зенитом». Такие эмоции получил, 48 тысяч пело одну песню. Круто.
— Вас не смущает атмосфера на футбольных матчах? Оскорбления фанатов, матерные кричалки?
— Да, нецензурных кричалок много. Я не могу сказать, хорошо это или плохо. У спартаковских болельщиков с фанатами ЦСКА своя борьба, которая тянется десятилетиями. Они придумывают кричалки, чтобы задеть друг друга. Футболисты соревнуются на поле, а они на трибунах.
— Ну, а файеры? Дым, гарь. Что в этом хорошего?
— Может быть. Но я не могу однозначно сказать, что это неправильно.
— Почему на хоккейном матче болельщики более интеллигентные, и в ледовом дворце такой агрессии ты никогда не встретишь?
— Тоже задумывался о том, почему так отличаются болельщики. Но в футболе, кстати, тоже не у всех клубов такая армия фанатов, как у «Спартака», ЦСКА и «Зенита». У некоторых
— Если бы не хоккейная карьера, могли бы представить себя фанатом, который постоянно на выезды гоняет с болельщиками?
— Двигаться везде за командой очень тяжело. Огромное уважение к таким людям. Насчет меня, я даже не знаю, смог бы или нет.
— В мае вы подписали новый контракт с «Ак Барсом». Два года — это то, что вы хотели, или то, что предложил клуб?
— Мы хотели три года, но, посоветовавшись с агентом, решил подписать на два. Для меня что два, что три года — это хороший контракт.
— Договорились о повышении зарплаты?
— Да. Мне дали больше, чем я получал.
— Прошлой весной меня поразило, что после вылета из первого раунда у «Ак Барса» весь март были социальные и
— Нет, не сложно. После такого сезона не хотелось тренироваться. Какой смысл, если мы вылетели? На лед было выходить неохота. Так что предложение ездить по Татарстану с социальными мероприятиями было очень кстати. «Ак Барс» в
— Были ли в вашей карьере поражения болезненнее, чем 0:4 от «Авангарда»?
— Были. Самый обидный вылет был от «Салавата Юлаева» в первом раунде (в сезоне-2015/16. — Sport24). С «Авангардом» все было понятно по первым играм. У соперника была команда сильнее нас по выполнению работы. Они заслуживали победу больше нас.
— Меня до сих пор мучает вопрос, почему никто из команды не отомстил Шумакову за издевательский гол в стиле Гранлунда?
— Ему руки, что ли, оторвать надо было?
— В НХЛ бы за такое соперника начали сразу бить.
— Согласен. Нам сказали, что за это ему бы
— У вас не было желания его проучить?
— Ну он забил,
— Многие считают, что этот гол окончательно сломал «Ак Барс» в той серии.
— Да нет. Вы что? Перестаньте! Ничего он не сломал. После этого гола он еще нам забил.
— Боб Хартли во время серии постоянно говорил о том, что команда соперника играет грубо, даже грязно. Вы согласны, что перебарщивали?
— Нет. Блин, я даже не верю, что он мог сказать, что мы грязно играли.
— Он об этом говорил чуть ли не на каждой
— Наверное, как тренер Хартли должен знать, что в
— Вы следили в дальнейшем за
— Между собой в раздевалке с ребятами разговаривали о том, что «Авангард» будет сто процентов играть в финале конференции. Лучше них никто на Востоке не был готов, они заслуженно дошли до финала. А там уже ЦСКА… Я знал, что ЦСКА кубок возьмет. Должно же это было
— Правда, что об уходе Билялетдинова стало понятно сразу после поражения «Авангарду»?
— Я, честно, не следил за ситуацией. Это не мое дело.
— Вы расстроились, когда узнали об этом?
— Он многое мне дал. Я с ним выиграл кубок, он мне доверял, я всегда был у него на хорошем счету. Самое главное, что Билялетдинов ушел сам, захотел отдохнуть.
— Наибольших успехов вы достигли под руководством Билялетдинова. Какой самый ценный совет получили от него?
— Когда он пришел в «Ак Барс» после Олимпиады в Сочи, то вызвал меня к себе и сказал: «Мне вот нужен
— С Квартальновым в этом плане сложнее?
— Он только недавно пришел. Дайте нам время! В принципе, каждый тренер требует одно и то же, есть только нюансы. Стараюсь перестраиваться потихоньку.
— Пишут, что Квартальнов постоянно рассказывает игрокам байки из своей карьеры и вообще много беседует с игроками.
— Это же хорошо! Тренер много с нами общается, нужны и серьезные беседы, и шуточные. Слышишь новые выражения, запоминаешь, все это интересно.
— Шесть «Зеленых дерби» в новом регулярном чемпионате — это не много?
— Не много. И болельщикам, и нам будет интереснее. Будем лучше изучать друг друга. Одно товарищеское дерби уже сыграли, победили со счетом 2:1. Мне всегда нравится играть с «Салаватом Юлаевым». Даже бывает такое, что, когда в игре не идет, за счет эмоций вытаскиваешь из себя все. Все это от атмосферы матча идет. Она не сравнится с игрой с условным «Адмиралом». С «Салаватом» у меня уже до игры легкий мандраж, а когда выходишь на лед, то про все забываешь. Классные ощущения.
— Вы любите в интервью задирать соперника. Кайф доставляет?
— Хочется внимание привлечь к нашему спорту, чтобы было что обсуждать. Я говорю все намеренно. Мы вот с вами сейчас это обсуждаем, значит, это вызывает интерес. Я же не несу чушь, а говорю нормальные вещи. Ну есть у «Салавата» Умарк, ну не нравится мне он! Как хоккеист он отличный, один из лучших у нас в лиге. Но то, как ведет себя на льду, неприемлемо для меня.
— Возьмут и обменяют Умарка в Казань.
— Да никогда его не возьмут в «Ак Барс».
— Бурмистрова обменяли в «Салават», может, и вас
— У меня в контракте прописано, что без моего согласия менять меня нельзя.
— Вам в клубе никогда не выговаривали, что можете в интервью сказать «обосрались, позор, стыд»?
— Я просто говорю теми словами, которыми это можно охарактеризовать. Другим словом это не назовешь, если ты реально сыграл так. Понятно, что после игры выходишь в порыве, в голове еще все бурлит. Ты только снял форму, а тебя зовут на интервью, ты легко можешь сказать
— Вы очень эмоциональный. Можете вмятину в стене оставить после неудачного матча?
— Да перестаньте. Я не ломаю клюшки, стулья и так далее. Может, в юности мог погорячиться, обидеться, но давненько такого не случалось. Сейчас если только об
— Вы говорили, что несколько лет назад изменили свое отношение к хоккею, что повзрослели. Много ошибок по молодости наделали?
— Если посмотреть в паспорт, то я реально повзрослел. А так — стал более ответственным, у меня семья, ребенок. Хочешь не хочешь — повзрослеешь. Свои ошибки считать… У вас их много, у него много, у меня много. Самое главное, что
— Совершали ли вы в жизни поступки, за которые вам сейчас стыдно?
— Да в интернете наберите, там все написано. Были по молодости случаи не самые приятные. Хорошо, что теперь я на эти грабли не наступаю и стараюсь даже не вспоминать о плохом.
— Ошибки по молодости совершали, потому что не ставили хоккей на первое место?
— Да просто молодым был, глупым. Это нормальное явление.
— Задумывались ли вы, чем будете заниматься по окончании карьеры?
— Честно, нет. Не хочу даже думать. Мне не страшно, просто не время еще. У меня есть диплом экономиста, не пропаду в жизни!