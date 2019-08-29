Финский форвард Теэму Пулккинен вернётся в минское «Динамо»

В минувшем сезоне 27-летний финский хоккеист защищал цвета минского «Динамо». В регулярном чемпионате Пулккинен принял участие в 50 матчах, записав на свой счёт 29 (15+14) баллов при показателе полезности «-6» и 26 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 17,5 минуты за игру.