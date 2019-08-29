Олимпийского чемпиона Капризова задвигают в ЦСКА перед отъездом в США. Вместо него играет чех

Источник: Sport24

С отъездом двух десятков игроков в НХЛ наш чемпионат обеднел. Спорить с этим глупо. Особенно учитывая, что за океан рванули не только «чибисовы», но и «гусевы». КХЛ год за годом теряет на своих глазах звезд. Сначала уехали Александр Радулов и Артемий Панарин, затем вернуться в Америку захотел Илья Ковальчук, а этим летом сильнейшую лигу мира решил штурмовать Никита Гусев. На родине осталось считанное количество мастеров, на которых готов ходить зритель. А если учесть, что многолетний хедлайнер КХЛ Сергей Мозякин не становится моложе, круг звезд оказывается совсем уж узким.

Один из тех, кого можно назвать последним из могикан, — Кирилл Капризов. На горизонте он появился в совсем уж «зеленые» 16 лет, когда к основному составу «Кузни» вундеркинда начал подключать Герман Титов. Кирилл был фронтменом звена Казаков — Стоа — Капризов, которое как могло тащило безнадежную сибирскую команду, держась на уровне лучших троек лиги. Капризова продавали в Уфу, он играл с самим Линусом Умарком, ездил на юниорский и молодежный чемпионаты мира, его буквально силой забирал ЦСКА и уговаривал остаться в России еще на пару сезонов. К 22 годам Капризов успел стать не просто олимпийским чемпионом, но и автором золотого гола в Пхенчхане.

Логическим продолжением насыщенной карьеры Капризова станет отъезд в НХЛ. Следующим летом Кириллу будет 23 года — столько же, сколько было Панарину, когда тот подписал контракт с «Чикаго». Это тот возраст, когда против отъезда за океан российских игроков не выступают даже особо рьяные патриоты из ФХР. Капризов созрел для этого шага. Тем более, кто бы ни стоял во главе задрафтовавшей его «Миннесоты», с сибиряком стараются держать бесперебойную связь. Это касается всех трех генменеджеров «дикарей», сменившихся за последние три года. В Америке Капризова ждут и, без сомнения, будут следить за его последним годом в России.

Следующей весной заканчивается контракт не только у Капризова, но и у большинства лидеров ЦСКА. Однако то, как сложится этот год для Кирилла, интересно в контексте его новой роли. Как ни странно, но большую часть карьеры новокузнечанин провел в ударных звеньях. Это и та самая тройка со Стоа и Казаковым, и дуэт с Умарком, и звено Капризов — Вей — Григоренко, с которым ЦСКА завоевал долгожданный Кубок Гагарина. Даже на Олимпиаде, где юный форвард выходил в сочетании с Гусевым и Дацюком, у него была аналогичная роль. И вот, в новом сезоне Капризов рискует оказаться в непривычных для себя условиях.

По сравнению с чемпионским сезоном состав ЦСКА почти не претерпел изменений. В Уфу отправился Михаил Пашнин, покинули команду не самые ключевые легионеры, из НХЛ вернулся Богдан Киселевич, а из Казани приехал Иржи Секач. И надо же было такому случиться, что одно из двух приобретений ударило именно по Капризову. Чешский новичок идеально вписался в первое звено, встав на место героя Пхенчхана. Секач быстро нашел точки соприкосновения с Веем и Григоренко, будто рядом с ним по-прежнему выходят Ландер и Азеведу. А результативность ударной тройки ЦСКА на предсезонке не дает поводов лишний раз вспоминать Капризова.

Прошлый сезон стал для Капризова лучшим в карьере. Он завершил регулярку в статусе лучшего снайпера КХЛ. ЦСКА взял не только Кубок Континента, но и снял проклятие, первым добавив к нему Кубок Гагарина. Казалось бы, чем можно быть недовольным? Однако место в первом звене Капризов впервые потерял еще в финале конференции со СКА. К поздним стадиям плей-офф один из лидеров армейцев откровенно наелся хоккеем, что вынудило Игоря Никитина идти на перестановки. Не все гладко сложилось для Кирилла и на чемпионате мира. Начиная турнир в звене с Овечкиным и Кузнецовым, вскоре «золотой мальчик» КХЛ стал жертвой ротации. Неужели нынешняя роль Капризова — продолжение его падения?

На прошедшем Кубке мэра Капризов выходил в трех разных сочетаниях, но ни разу с Григоренко и Веем. В двух матчах он играл в связке с Окуловым. В первом случае их центром был Шалунов, во втором — Светлаков. Со своим сверстником, с которым Кирилл пересекался в молодежной сборной, он появлялся и в третьем звене, где их партнером был Телегин. Другими словами, Никитин все еще ищет для Капризова место в составе, и в чем можно быть уверенным, так это в том, что сибиряку придется привыкать к амплуа героя второго плана. Пока этот процесс протекает отнюдь не безболезненно. На последнем предсезонном турнире Капризов забил лишь однажды, и случилось это в большинстве, когда он разыграл комбинацию с бывшими партнерами.

В эдаком «понижении» можно было бы винить как самого Капризова, так и Никитина, который задвигает молодого российского форварда ради очередного варяга. Какие уж тут государственные интересы, о которых любит говорить его босс Игорь Есмантович? Но что, если посмотреть на эту ситуацию под другим углом? Никитин не ущемляет Капризова, а доверяет ему вести игру всего звена. Мы привыкли, что Кирилл классно подстраивается под партнеров, открывается под передачи и продуктивен в завершении. Именно так он и наколотил в прошлом сезоне 30 шайб. Теперь же ему предлагают попробовать себя в роли не ведомого, а ведущего игрока. Того, на ком лежит ответственность за результат.