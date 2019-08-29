Вудкрофт: Терещенко просто не подошёл нашей команде

Нравится ли мне этот путь? Я понимаю, в каком состоянии находится хоккей в Беларуси. Я впервые с этим столкнулся три года назад. Я не вижу здесь ничего, чтобы мне не нравилось. Любая хоккейная организация сталкивается с процессом омоложения.