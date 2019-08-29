Вудкрофт: Терещенко просто не подошёл нашей команде
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал отказ от услуг российского нападающего Алексея Терещенко.
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал отказ от услуг российского нападающего Алексея Терещенко.
«Алексей — хороший игрок. Путь, которая выбрала команда, — молодость. Он просто не подошёл нашей команде.
Нравится ли мне этот путь? Я понимаю, в каком состоянии находится хоккей в Беларуси. Я впервые с этим столкнулся три года назад. Я не вижу здесь ничего, чтобы мне не нравилось. Любая хоккейная организация сталкивается с процессом омоложения.
Зачем мы приглашали ветеранов на просмотр? На самом деле мы хотели посмотреть, на каком уровне находятся Матерухин и Терещенко. Важно, чтобы был баланс между опытом и молодостью. Такой организованный баланс даст шанс на хорошее выступление в КХЛ, — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.