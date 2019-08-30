«У нас мужчина после армии может забрать оружие себе». Интервью швейцарского новичка «Авангарда»
Свен Андригетто — о швейцарском колорите, жизни в Америке и переезде в Россию.
Свен Андригетто — о швейцарском колорите, жизни в Америке и переезде в Россию.
Одним из главных приобретений «Авангарда» в межсезонье стал 26-летний форвард из Швейцарии. Последние восемь лет Свен Андригетто провел в Северной Америке, в НХЛ играл за «Монреаль» и «Колорадо». На чемпионате мира 2017-го года выиграл серебро в составе сборной Швейцарии. Накануне старта сезона Андригетто дал большое интервью Sport24.
— Как прошли ваши первые недели в «Авангарде»?
— Я продолжаю узнавать коллектив и своих партнеров. Мы сыграли несколько товарищеских матчей, попробовали некоторые связки. Мне очень нравится моя тройка: играть с Широковым и Зерновым (разговор состоялся до травмы Дениса. — Sport24) одно удовольствие. У нас начинает появляться химия, что не может не радовать. Но понятно, что нужно еще время, оно у нас есть. Мы много говорим друг с другом на льду и на скамейке, это все идет на пользу.
— Вы говорите
— Да, конечно. Денис Зернов неплохо говорит, по крайней мере, старается, у него получается все лучше и лучше. Он все понимает, что я говорю. Английский у Широкова отличный (Сергей два сезона отыграл в Канаде. — Sport24). Если
— Вы успели подучить
— Да, я запомнил
— Русские партнеры успели научить нецензурной лексике?
— Да. Я сразу же выучил несколько плохих слов. Думаю, всегда, когда начинаешь учить язык, сперва узнаешь о ругательствах.
— В КХЛ очень много предсезонных матчей. Вам уже не терпится провести первый официальный матч?
— Игр действительно много. Мне лично больше нравится, когда за победы дают реальные очки, но с другой стороны эти предсезонные матчи должны нам помочь в сезоне. Мы, как команда, ищем свою идеальную игру, систему, пробуем
— Что вы знаете о ЦСКА, с которым предстоит играть?
— Знаю пару ребят, против которых играл на чемпионатах мира. Я знаю, что ЦСКА в прошлом году выиграл Кубок, обыграв в финале «Авангард». Это несомненно сильная команда с богатой историей. Очень жду этой встречи.
— Вам непросто играть в хоккей в августе?
— Да не сказал бы. Мне даже нравится это, потому что я люблю хоккей. Чем больше в году я могу играть в него, тем лучше. Это лето быстро для меня пролетело, потому что я выступал на чемпионате мира и в отпуск отправился только в начале июня. Обычно у меня длинные каникулы, а в этот раз вышли короткими.
— У «Авангарда» были поражения в межсезонье. Нервирует ли вас это?
— Нисколько. Конечно, мы хотим всегда выигрывать. Но у нас много новых игроков, тренеру нужно вписать всех в команду, объяснить свою систему. Это занимает время. Нужно сыграться, привыкнуть друг к другу. Так что поражения объяснимы, хоть нас они и не радуют.
— Я спрашиваю вас об этом, потому что в России после нескольких поражений летом фанаты начинают говорить, что все плохо.
— Знаете, у меня нет никакой коммуникации с болельщиками. Я не читаю российские газеты, потому что ничего не понимаю, то же самое с твиттером и фейсбуком. Я знаю, что происходит в команде, какие в ней настроения, и это все мне очень нравится. В нужное время мы будем полностью готовы.
— Какой вы по характеру человек?
— Я люблю получать удовольствие от жизни. Когда я хорошо играю, то мне это удается. Мне нравится изучать и пробовать все новое, я открытый человек и легко схожусь с новыми людьми.
— Вы импульсивный?
— Если говорить про хоккей, то я сфокусирован на результате, очень придирчив к себе. Иногда это идет на пользу, иногда нет. Но я всегда строг к себе, потому что знаю, что могу еще лучше, знаю свои возможности. Порой мне стоит выдохнуть и расслабиться.
— Вы можете кричать после неудач или ломать клюшки?
— Да, такое иногда случается. Это все эмоции. Я не ломаю клюшки, но могу накричать на судью, если его решение мне кажется несправедливым. Эмоции — это часть игры. Понятно, что нужно уметь держать себя в руках, потому что не все идет так, как ты хочешь. Все совершают ошибки, в том числе мои партнеры по команде, судьи, тренеры, я. Это нормально. Я думаю, что если ты выражаешь эмоции, то показываешь, что тебе небезразлично то, что происходит на площадке. Однако эмоциональность не должна негативно отражаться на команде.
— Что вы делали и чувствовали после четвертьфинала с Канадой на ЧМ-2018?
— Сильное разочарование. Так можно было описать мои эмоции. Это было очень обидное поражение. Много раз прокручивал в голове, что случилось в том моменте, когда соперник сравнял счет за две сотых до конца третьего периода. Поражения дают нам опыт, делают нас сильнее.
— Это было самое обидное поражение в вашей карьере?
— Нет. Поражение в финале чемпионата мира — 2017 шведам было сложнее пережить. Мы проиграли по буллитам, боролись за золото. Но на втором месте точно стоит этот матч с Канадой.
— На Elite Prospects вас описывают, как элитного форварда с хорошей скоростью и нацеленностью на ворота. Согласны с такой характеристикой?
— Да. Я всегда был одним из самых маленьких игроков в команде (рост Свена — 178 см. — Sport24). С юности я знал, что мне нужно быть быстрым, чтобы добиться успеха. Я работал над катанием, скоростью, силой ног с самого детства. Я не тот парень, который будет хитовать соперника, драться и так далее. Мне нужно быть быстрым и юрким, чтобы обыгрывать защитников. Я люблю играть с шайбой, чем больше я играю с шайбой, тем больше я приношу пользу своей команде. Мне нравится не только бросать по воротам, забивать голы, но и раздавать пасы. В последние годы я еще заметно прибавил в игре в своей зоне.
— Назовите трех лучших игроков НХЛ по вашему мнению.
— Думаю, что Маккиннон входит в тройку. Я играл с ним три года, видел его каждый день на тренировках и в матчах. Он невероятно быстрый, речь не только про его ноги, но и про руки. Наблюдать за Натаном и играть с ним за одну команду было одним сплошным удовольствием. Еще бы я назвал Сидни Кросби. Универсальный игрок, который хорош во всем. И Никита Кучеров, мы вместе выступали в юниорской лиге в Канаде. Вы сами видите, в какого игрока он превратился, как он действует с шайбой, как влияет на игру «Тампы».
— Вы удивились, что Никита набрал 128 очков в прошлом сезоне?
— Нет, я совсем не удивился. Я знаю, какой он хороший игрок. «Тампа» — очень сильная команда, у Кучерова хорошие партнеры. Жаль, что они вылетели в первом раунде, но в регулярном чемпионате мы все видели, на что способен этот клуб.
— Никита Задоров в начале июня говорил, что вы точно останетесь в НХЛ. Почему же
— У меня была возможность остаться в НХЛ этим летом, но предложения меня не устроили. Поэтому я выбрал КХЛ и «Авангард».
— Ваша невеста из Денвера. Как она восприняла новость о вашем переезде в Россию?
— Она знала о предложении «Авангарда», мы с ней обсуждали этот вопрос. Она очень ждала нашего переезда, для нее это новый этап в жизни. Пока ей все нравится в Москве.
— Как вам жизнь в «Москва-сити»?
— Мне очень нравится! Современные небоскребы, очень хорошие рестораны. Мы с невестой несколько раз гуляли по улице, чистые и красивые набережные. Кофейни, магазины — все на высшем уровне. Я с интересом за всем наблюдаю и все больше изучаю русскую культуру.
— Я слышала, что вы были шокированы московскими пробками.
— До этого я слышал, что движение в Москве напряженное, да, действительно это так. Но Москва — огромный город, ничего удивительного в пробках нет.
— Сколько времени вам нужно утром, чтобы добраться до Балашихи?
— Порядка 40 минут.
— Так это еще нормально.
— Да. Это неплохо. Но я слышал, что осенью все будет немного хуже. Я нормально к этому отношусь и готов ехать чуть дольше обычного, чтобы жить в хорошем месте.
— Вы сами ездите за рулем?
— Нет, пользуюсь такси.
— Вы с такими пробками сталкивались в Монреале или Денвере?
— С такими нет. В Москве напряженное движение все время, только ночью можно проехать свободно. В Монреале такое может быть только в часы, когда люди едут на работу или обратно.
— Вы говорили, что вам близок русский менталитет и русские люди. Что вы имели в виду?
— Я играл со многими русскими ребятами, мы всегда быстро находили общий язык. Мне все нравится в России. Конечно, иногда сталкиваюсь с тем, что не все люди знают английский. Когда я пытаюсь
— У вас итальянская фамилия, но вы родились в Цюрихе — в немецкой части Швейцарии. Как так получилось?
— Я не слишком хорошо знаком с происхождением моей фамилии. Мои прабабушка и прадедушка родом из Италии, но я ничего об этом не знаю. Моя семья всю жизнь прожила в Швейцарии, я родился и вырос в Цюрихе. Я не говорю
— Сколько языков вы знаете?
— Я говорю на немецком, на
— Почему вы в детстве выбрали хоккей?
— Мой брат, который старше на два года, играл в хоккей, но закончил, когда ему было 16−17 лет. Мой отец играл в хоккей на любительском уровне. Я следовал их примеру и мне понравилось. Всегда хотел стать профессиональным хоккеистом. В подростковом возрасте занимался еще в футболом, но когда пришло время выбирать, для меня не было никаких вариантов, кроме как остаться в хоккее.
— Хоккей в Швейцарии дорогой вид спорта. Как ваши родители относились к вашим занятиям?
— Им было непросто оплачивать все мои расходы. Как вы сказали, хоккей — очень дорогой вид спорта не только в Швейцарии, но и во всем мире. Им нужно было оплачивать мою экипировку, поездки на соревнования и так далее. Но мои родители — замечательные люди, они всегда поддерживали меня. Когда я уехал в Америку, то навещали меня. Сейчас собираются приехать ко мне в гости в Россию. Без поддержки моей семьи я бы точно не добился всего того, что есть у меня сейчас.
— Переезд в Канаду в 18 лет был сложным для вас решением?
— Нет, решение было легким для меня. Я всегда мечтал играть в НХЛ, это был шаг на пути к моей мечте. В первые месяца мне было непросто вдалеке от семьи и друзей, но я привык. Последние восемь лет я проводил большую часть времени в Северной Америке.
— Чувствуете себя в США как дома?
— Да, определенно, как дома. С 18 до 26 лет я играл в Америке, я вырос там как игрок, как человек, получил бесценный опыт, научился самостоятельной жизни без помощи родителей.
— Если сравнивать Канаду и США, что бы вы выбрали сейчас?
— Наверное, США. Не могу даже объяснить, почему. Но моя невеста американка, мы живем в Америке.
— Многие люди считают, что Швейцария — самое комфортное место на земле. Согласны? Или вам больше по душе американский ритм жизни?
— Я люблю и то, и другое. Я обожаю Швейцарию, это страна всегда будем моим родным домом, я там вырос, там живет вся моя семья и друзья детства. Я думаю, это самое красивое место на земле, а я много где был. В центре Цюрихе вы можете столкнуться с напряженным движением, там жизнь кипит. За городом же тишина и спокойствие.
— Я слышала, что в Швейцарии в каждой семье есть автомат. Правда?
— Нет. Думаю, что это стереотип.
— В Швейцарии же нет регулярной армии, и все мужчины проходят армейские сборы, после которых получают оружие.
— Да, это правда. Каждый мужчина в стране должен пойти в армию и получить базовые знания. Я не очень хорошо знаю, как это работает, но после прохождения курсов ты можешь сохранить оружие, которое использовал. Но хранить его нужно в безопасном месте дома, поэтому далеко не во всех семьях есть оружие.
— Вы застали эти сборы?
— Я был только на одном сборе, потому что потом переехал в Северную Америку.