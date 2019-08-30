«У нас мужчина после армии может забрать оружие себе». Интервью швейцарского новичка «Авангарда»

Источник: Sport24

Одним из главных приобретений «Авангарда» в межсезонье стал 26-летний форвард из Швейцарии. Последние восемь лет Свен Андригетто провел в Северной Америке, в НХЛ играл за «Монреаль» и «Колорадо». На чемпионате мира 2017-го года выиграл серебро в составе сборной Швейцарии. Накануне старта сезона Андригетто дал большое интервью Sport24.

«Нецензурные слова по-русски сразу выучил»

— Как прошли ваши первые недели в «Авангарде»?

— Я продолжаю узнавать коллектив и своих партнеров. Мы сыграли несколько товарищеских матчей, попробовали некоторые связки. Мне очень нравится моя тройка: играть с Широковым и Зерновым (разговор состоялся до травмы Дениса. — Sport24) одно удовольствие. У нас начинает появляться химия, что не может не радовать. Но понятно, что нужно еще время, оно у нас есть. Мы много говорим друг с другом на льду и на скамейке, это все идет на пользу.

— Вы говорите по-английски?

— Да, конечно. Денис Зернов неплохо говорит, по крайней мере, старается, у него получается все лучше и лучше. Он все понимает, что я говорю. Английский у Широкова отличный (Сергей два сезона отыграл в Канаде. — Sport24). Если что-то Денис не понимает, Широков все ему тут же переводит.

— Вы успели подучить какие-то русские слова?

— Да, я запомнил кое-какие слова. Но с Бобом (Хартли) мы говорим по-английски, мне не нужно запоминать все хоккейные термины по-русски. Но я все равно стараюсь учить хотя бы по несколько слов в день, правда, у вас и не самый простой для изучения язык.

— Русские партнеры успели научить нецензурной лексике?

— Да. Я сразу же выучил несколько плохих слов. Думаю, всегда, когда начинаешь учить язык, сперва узнаешь о ругательствах.

— В КХЛ очень много предсезонных матчей. Вам уже не терпится провести первый официальный матч?

— Игр действительно много. Мне лично больше нравится, когда за победы дают реальные очки, но с другой стороны эти предсезонные матчи должны нам помочь в сезоне. Мы, как команда, ищем свою идеальную игру, систему, пробуем что-то новое, делаем больше ошибок, чем можем позволить в сезоне. Но лично я очень жду матч 1 сентября.

— Что вы знаете о ЦСКА, с которым предстоит играть?

— Знаю пару ребят, против которых играл на чемпионатах мира. Я знаю, что ЦСКА в прошлом году выиграл Кубок, обыграв в финале «Авангард». Это несомненно сильная команда с богатой историей. Очень жду этой встречи.

— Вам непросто играть в хоккей в августе?

— Да не сказал бы. Мне даже нравится это, потому что я люблю хоккей. Чем больше в году я могу играть в него, тем лучше. Это лето быстро для меня пролетело, потому что я выступал на чемпионате мира и в отпуск отправился только в начале июня. Обычно у меня длинные каникулы, а в этот раз вышли короткими.

— У «Авангарда» были поражения в межсезонье. Нервирует ли вас это?

— Нисколько. Конечно, мы хотим всегда выигрывать. Но у нас много новых игроков, тренеру нужно вписать всех в команду, объяснить свою систему. Это занимает время. Нужно сыграться, привыкнуть друг к другу. Так что поражения объяснимы, хоть нас они и не радуют.

— Я спрашиваю вас об этом, потому что в России после нескольких поражений летом фанаты начинают говорить, что все плохо.

— Знаете, у меня нет никакой коммуникации с болельщиками. Я не читаю российские газеты, потому что ничего не понимаю, то же самое с твиттером и фейсбуком. Я знаю, что происходит в команде, какие в ней настроения, и это все мне очень нравится. В нужное время мы будем полностью готовы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0l2e71IGmT/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0l2e71IGmT/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0l2e71IGmT/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? #86</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/s.andrighetto/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sven Andrighetto</a> (@s.andrighetto) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-31T18:36:43+00:00">31 Июл 2019 в 11:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Маккиннон, Кросби, Кучеров

— Какой вы по характеру человек?

— Я люблю получать удовольствие от жизни. Когда я хорошо играю, то мне это удается. Мне нравится изучать и пробовать все новое, я открытый человек и легко схожусь с новыми людьми.

— Вы импульсивный?

— Если говорить про хоккей, то я сфокусирован на результате, очень придирчив к себе. Иногда это идет на пользу, иногда нет. Но я всегда строг к себе, потому что знаю, что могу еще лучше, знаю свои возможности. Порой мне стоит выдохнуть и расслабиться.

— Вы можете кричать после неудач или ломать клюшки?

— Да, такое иногда случается. Это все эмоции. Я не ломаю клюшки, но могу накричать на судью, если его решение мне кажется несправедливым. Эмоции — это часть игры. Понятно, что нужно уметь держать себя в руках, потому что не все идет так, как ты хочешь. Все совершают ошибки, в том числе мои партнеры по команде, судьи, тренеры, я. Это нормально. Я думаю, что если ты выражаешь эмоции, то показываешь, что тебе небезразлично то, что происходит на площадке. Однако эмоциональность не должна негативно отражаться на команде.

— Что вы делали и чувствовали после четвертьфинала с Канадой на ЧМ-2018?

— Сильное разочарование. Так можно было описать мои эмоции. Это было очень обидное поражение. Много раз прокручивал в голове, что случилось в том моменте, когда соперник сравнял счет за две сотых до конца третьего периода. Поражения дают нам опыт, делают нас сильнее.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bxz-pznnMZk/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bxz-pznnMZk/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bxz-pznnMZk/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Severson ties the game with 0.4 seconds left in regulation @hockeycanada #CANSUI #IIHFWorlds</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/iihfhockey/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> IIHF</a> (@iihfhockey) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-23T16:43:42+00:00">23 Май 2019 в 9:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Это было самое обидное поражение в вашей карьере?

— Нет. Поражение в финале чемпионата мира — 2017 шведам было сложнее пережить. Мы проиграли по буллитам, боролись за золото. Но на втором месте точно стоит этот матч с Канадой.

— На Elite Prospects вас описывают, как элитного форварда с хорошей скоростью и нацеленностью на ворота. Согласны с такой характеристикой?

— Да. Я всегда был одним из самых маленьких игроков в команде (рост Свена — 178 см. — Sport24). С юности я знал, что мне нужно быть быстрым, чтобы добиться успеха. Я работал над катанием, скоростью, силой ног с самого детства. Я не тот парень, который будет хитовать соперника, драться и так далее. Мне нужно быть быстрым и юрким, чтобы обыгрывать защитников. Я люблю играть с шайбой, чем больше я играю с шайбой, тем больше я приношу пользу своей команде. Мне нравится не только бросать по воротам, забивать голы, но и раздавать пасы. В последние годы я еще заметно прибавил в игре в своей зоне.

— Назовите трех лучших игроков НХЛ по вашему мнению.

— Думаю, что Маккиннон входит в тройку. Я играл с ним три года, видел его каждый день на тренировках и в матчах. Он невероятно быстрый, речь не только про его ноги, но и про руки. Наблюдать за Натаном и играть с ним за одну команду было одним сплошным удовольствием. Еще бы я назвал Сидни Кросби. Универсальный игрок, который хорош во всем. И Никита Кучеров, мы вместе выступали в юниорской лиге в Канаде. Вы сами видите, в какого игрока он превратился, как он действует с шайбой, как влияет на игру «Тампы».

— Вы удивились, что Никита набрал 128 очков в прошлом сезоне?

— Нет, я совсем не удивился. Я знаю, какой он хороший игрок. «Тампа» — очень сильная команда, у Кучерова хорошие партнеры. Жаль, что они вылетели в первом раунде, но в регулярном чемпионате мы все видели, на что способен этот клуб.

«Нигде не видел таких пробок, как в Москве»

— Никита Задоров в начале июня говорил, что вы точно останетесь в НХЛ. Почему же все-таки оказались в «Авангарде»?

— У меня была возможность остаться в НХЛ этим летом, но предложения меня не устроили. Поэтому я выбрал КХЛ и «Авангард».

— Ваша невеста из Денвера. Как она восприняла новость о вашем переезде в Россию?

— Она знала о предложении «Авангарда», мы с ней обсуждали этот вопрос. Она очень ждала нашего переезда, для нее это новый этап в жизни. Пока ей все нравится в Москве.

— Как вам жизнь в «Москва-сити»?

— Мне очень нравится! Современные небоскребы, очень хорошие рестораны. Мы с невестой несколько раз гуляли по улице, чистые и красивые набережные. Кофейни, магазины — все на высшем уровне. Я с интересом за всем наблюдаю и все больше изучаю русскую культуру.

— Я слышала, что вы были шокированы московскими пробками.

— До этого я слышал, что движение в Москве напряженное, да, действительно это так. Но Москва — огромный город, ничего удивительного в пробках нет.

— Сколько времени вам нужно утром, чтобы добраться до Балашихи?

— Порядка 40 минут.

— Так это еще нормально.

— Да. Это неплохо. Но я слышал, что осенью все будет немного хуже. Я нормально к этому отношусь и готов ехать чуть дольше обычного, чтобы жить в хорошем месте.

— Вы сами ездите за рулем?

— Нет, пользуюсь такси.

— Вы с такими пробками сталкивались в Монреале или Денвере?

— С такими нет. В Москве напряженное движение все время, только ночью можно проехать свободно. В Монреале такое может быть только в часы, когда люди едут на работу или обратно.

— Вы говорили, что вам близок русский менталитет и русские люди. Что вы имели в виду?

— Я играл со многими русскими ребятами, мы всегда быстро находили общий язык. Мне все нравится в России. Конечно, иногда сталкиваюсь с тем, что не все люди знают английский. Когда я пытаюсь что-то говорить по-русски, то выходит смешно, но человек сразу пытается сказать что-то по-английски. Если совсем не понимаем друг друга, то я пользуюсь переводчиком в телефоне.

«В Швейцарии каждый мужчина должен сходить в армию»

— У вас итальянская фамилия, но вы родились в Цюрихе — в немецкой части Швейцарии. Как так получилось?

— Я не слишком хорошо знаком с происхождением моей фамилии. Мои прабабушка и прадедушка родом из Италии, но я ничего об этом не знаю. Моя семья всю жизнь прожила в Швейцарии, я родился и вырос в Цюрихе. Я не говорю по-итальянски, только немного понимаю.

— Сколько языков вы знаете?

— Я говорю на немецком, на швейцарском-немецком, французском, и английском. Мне нравится изучать языки, попробую русский, но будет трудно — у вас другой алфавит и сложное произношение.

— Почему вы в детстве выбрали хоккей?

— Мой брат, который старше на два года, играл в хоккей, но закончил, когда ему было 16−17 лет. Мой отец играл в хоккей на любительском уровне. Я следовал их примеру и мне понравилось. Всегда хотел стать профессиональным хоккеистом. В подростковом возрасте занимался еще в футболом, но когда пришло время выбирать, для меня не было никаких вариантов, кроме как остаться в хоккее.

— Хоккей в Швейцарии дорогой вид спорта. Как ваши родители относились к вашим занятиям?

— Им было непросто оплачивать все мои расходы. Как вы сказали, хоккей — очень дорогой вид спорта не только в Швейцарии, но и во всем мире. Им нужно было оплачивать мою экипировку, поездки на соревнования и так далее. Но мои родители — замечательные люди, они всегда поддерживали меня. Когда я уехал в Америку, то навещали меня. Сейчас собираются приехать ко мне в гости в Россию. Без поддержки моей семьи я бы точно не добился всего того, что есть у меня сейчас.

— Переезд в Канаду в 18 лет был сложным для вас решением?

— Нет, решение было легким для меня. Я всегда мечтал играть в НХЛ, это был шаг на пути к моей мечте. В первые месяца мне было непросто вдалеке от семьи и друзей, но я привык. Последние восемь лет я проводил большую часть времени в Северной Америке.

— Чувствуете себя в США как дома?

— Да, определенно, как дома. С 18 до 26 лет я играл в Америке, я вырос там как игрок, как человек, получил бесценный опыт, научился самостоятельной жизни без помощи родителей.

— Если сравнивать Канаду и США, что бы вы выбрали сейчас?

— Наверное, США. Не могу даже объяснить, почему. Но моя невеста американка, мы живем в Америке.

— Многие люди считают, что Швейцария — самое комфортное место на земле. Согласны? Или вам больше по душе американский ритм жизни?

— Я люблю и то, и другое. Я обожаю Швейцарию, это страна всегда будем моим родным домом, я там вырос, там живет вся моя семья и друзья детства. Я думаю, это самое красивое место на земле, а я много где был. В центре Цюрихе вы можете столкнуться с напряженным движением, там жизнь кипит. За городом же тишина и спокойствие.

— Я слышала, что в Швейцарии в каждой семье есть автомат. Правда?

— Нет. Думаю, что это стереотип.

— В Швейцарии же нет регулярной армии, и все мужчины проходят армейские сборы, после которых получают оружие.

— Да, это правда. Каждый мужчина в стране должен пойти в армию и получить базовые знания. Я не очень хорошо знаю, как это работает, но после прохождения курсов ты можешь сохранить оружие, которое использовал. Но хранить его нужно в безопасном месте дома, поэтому далеко не во всех семьях есть оружие.