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11:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Теэму Пулккинен подписал однолетний контракт с минским «Динамо»

Нападающий Теэму Пулккинен вернулся в минское «Динамо», информирует официальный сайт «зубров».

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Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Финский форвард подписал однолетний контракт. Ранее он заключил просмотровое соглашение с «Лозанной».

В минувшем сезоне 27-летний финский хоккеист защищал цвета минского «Динамо». В регулярном чемпионате Пулккинен принял участие в 50 матчах, записав на свой счёт 29 (15+14) баллов при показателе полезности «-6» и 26 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 17,5 минуты за игру.

В прошедшем сезоне минское «Динамо» вновь не сумело попасть в плей-офф. На протяжении всего чемпионата сообщалось об интересе к Пулккинену со стороны топ-клубов КХЛ, однако в итоге форвард доиграл сезон в Минске.

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