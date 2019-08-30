ХК «Сибирь» приостановил продажу билетов на первый матч из-за ажиотажа

«Уважаемые болельщики! В связи с повышенным спросом на покупку билетов на первые матчи “Сибири”, система не успевает обрабатывать ваши заказы. Мы временно приостановили продажу для обработки полученных заказов. Все оплаченные Билеты придут на почту. Через некоторое время продажа возобновится», — заявили в пресс-службе клуба.