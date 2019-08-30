ХК «Сибирь» приостановил продажу билетов на первый матч из-за ажиотажа
ХК «Сибирь» приостановил продажу билетов на первый матч
ХК «Сибирь» приостановил продажу билетов на первый матч
«Уважаемые болельщики! В связи с повышенным спросом на покупку билетов на первые матчи “Сибири”, система не успевает обрабатывать ваши заказы. Мы временно приостановили продажу для обработки полученных заказов. Все оплаченные Билеты придут на почту. Через некоторое время продажа возобновится», — заявили в
Пользователи жалуются на задержку с получением электронных билетов на почту. По данным сайта клуба, продажи билетов возобновятся 30 августа в 16:10.