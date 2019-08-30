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12:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» приостановил продажу билетов на первый матч из-за ажиотажа

ХК «Сибирь» приостановил продажу билетов на первый матч из-за ажиотажа, об этом сообщается в группе клуба в социальной сети «Вконтакте».

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«Уважаемые болельщики! В связи с повышенным спросом на покупку билетов на первые матчи “Сибири”, система не успевает обрабатывать ваши заказы. Мы временно приостановили продажу для обработки полученных заказов. Все оплаченные Билеты придут на почту. Через некоторое время продажа возобновится», — заявили в пресс-службе клуба.

Пользователи жалуются на задержку с получением электронных билетов на почту. По данным сайта клуба, продажи билетов возобновятся 30 августа в 16:10.

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