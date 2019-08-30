Губернатор Новосибирской области озвучил задачу «Сибири» в новом сезоне КХЛ

«Уверен, что подготовка перед чемпионатом прошла на достойном уровне. Знаю, что были некоторые сложности — мы приступили к реконструкции ЛДС “Сибирь”, и этот сезон вы будете играть, по сути дела, на новой площадке. Эти работы продолжатся в следующем году. Тем не менее, условия для подготовки созданы хорошие. Команда полностью готова к началу чемпионата», — приводит слова Травникова сайт правительства Новосибирской области.