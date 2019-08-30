Губернатор Новосибирской области озвучил задачу «Сибири» в новом сезоне КХЛ

Новый сезон чемпионата КХЛ стартует 1 сентября. «Сибирь» в первом матче «регулярки» примет хабаровский «Амур» 3 сентября.
«Уверен, что подготовка перед чемпионатом прошла на достойном уровне. Знаю, что были некоторые сложности — мы приступили к реконструкции ЛДС “Сибирь”, и этот сезон вы будете играть, по сути дела, на новой площадке. Эти работы продолжатся в следующем году. Тем не менее, условия для подготовки созданы хорошие. Команда полностью готова к началу чемпионата», — приводит слова Травникова сайт правительства Новосибирской области.
«Хочу пожелать удачи, достойного выступления, поменьше травм, чтобы основные силы команды сохранились на протяжении всего сезона. Задачу формулирую точно такую же, как формулировал в прошлый раз — хорошо пройти основной круг, и с максимально возможного места турнирной таблицы выйти в плей-офф», — сказал Травников.