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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губернатор Новосибирской области озвучил задачу «Сибири» в новом сезоне КХЛ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачу новосибирской «Сибири» занять максимально высокое место в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Новый сезон чемпионата КХЛ стартует 1 сентября. «Сибирь» в первом матче «регулярки» примет хабаровский «Амур» 3 сентября.

«Уверен, что подготовка перед чемпионатом прошла на достойном уровне. Знаю, что были некоторые сложности — мы приступили к реконструкции ЛДС “Сибирь”, и этот сезон вы будете играть, по сути дела, на новой площадке. Эти работы продолжатся в следующем году. Тем не менее, условия для подготовки созданы хорошие. Команда полностью готова к началу чемпионата», — приводит слова Травникова сайт правительства Новосибирской области.

«Хочу пожелать удачи, достойного выступления, поменьше травм, чтобы основные силы команды сохранились на протяжении всего сезона. Задачу формулирую точно такую же, как формулировал в прошлый раз — хорошо пройти основной круг, и с максимально возможного места турнирной таблицы выйти в плей-офф», — сказал Травников.

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