Топ-менеджер «Авангарда» рассказал, когда откроется хоккейная академия

Источник: РИА "Новости"

«Академия “Авангарда” фактически открыта, юридически будет открыта в ближайшее время. Мы уже получили разрешение на ввод, за Уралом это будет точно лучшая академия», — заявил топ-менеджер.

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Крылов признался, что давно хотел развивать детский хоккей. С его слов, он и президент «Авангарда» Максим Сушинский распределили роли: председатель директоров сконцентрируется на развитии академии, а Сушинский будет отвечать за результат хоккейной команды «Авангард».

Напомним, работа на объекте, расположенном в Советском округе южнее здания № 1А на проспекте Мира, была начата в 2012 году, но была заморожена до весны 2016 года. Тогда были проведены все подготовительные работы, откорректирована проектная документация на сооружение подъездов к будущему спорткомплексу, а также определен подрядчик непосредственно для строительства.