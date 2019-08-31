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15:18 (мск), источник: СуперОмск

Топ-менеджер «Авангарда» рассказал, когда откроется хоккейная академия

Строительство академии «Авангарда», расположенной рядом с телецентром, практически закончено. Об этом рассказал председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов в интервью «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

«Академия “Авангарда” фактически открыта, юридически будет открыта в ближайшее время. Мы уже получили разрешение на ввод, за Уралом это будет точно лучшая академия», — заявил топ-менеджер.

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Крылов признался, что давно хотел развивать детский хоккей. С его слов, он и президент «Авангарда» Максим Сушинский распределили роли: председатель директоров сконцентрируется на развитии академии, а Сушинский будет отвечать за результат хоккейной команды «Авангард».

Напомним, работа на объекте, расположенном в Советском округе южнее здания № 1А на проспекте Мира, была начата в 2012 году, но была заморожена до весны 2016 года. Тогда были проведены все подготовительные работы, откорректирована проектная документация на сооружение подъездов к будущему спорткомплексу, а также определен подрядчик непосредственно для строительства.

Отметим, в настоящее время строится подъезд к академии, эти работы были запланированы на завершающем этапе возведения здания. Согласно документам закупки, строительные работы необходимо выполнить в срок с 1 июня по 31 августа 2019 года.

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