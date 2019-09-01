Стартует 12-й сезон КХЛ: площадки и правила — новые, фаворит — прежний

Источник: Спорт РИА Новости

В турнире примут участие 24 клуба из шести стран: России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Финляндии и Китая. После прошлого сезона КХЛ покинул «Слован» из Братиславы, вследствие чего нижегородское «Торпедо» вернулось в Западную конференцию, а «Сибирь» перевели в дивизион Харламова. Таким образом, в каждом из четырех дивизионов теперь играет равное количество команд.

Матч звезд КХЛ пройдет 18—19 января 2020 года на арене московского «Динамо» в Петровском парке.

Особенности календаря

Второй сезон подряд в регулярном чемпионате команды проведут по 62 игры (рекордный показатель в истории лиги). Впервые несколько пар сыграют между собой в «регулярке» по шесть матчей: например, ЦСКА — СКА и «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (один из матчей между уфимцами и казанцами пройдет 23 декабря в швейцарском Давосе под вывеской KHL World Games).

Двенадцатый сезон откроет несколько новых точек на карте лиги: 17 и 20 сентября «Барыс» сыграет в Алма-Ате с московским «Спартаком» и челябинским «Трактором». «Куньлунь» в сентябре проведет сразу шесть матчей в Шэньчжэне: 3 и 4 сентября — с «Салаватом Юлаевым», 8 и 9 сентября — с «Барысом», 14 и 15 сентября — с «Трактором».

Кроме этого, «Йокерит» уже традиционно проведет две игры «регулярки» в Таллине — с «Северсталью» 10 и 11 января.

Площадки вразнобой

Практически половина клубов лиги в межсезонье уменьшила размеры ледовой площадки. «Барыc», «Динамо» (Москва), «Сочи» и СКА, последовавшие примеру «Адмирала» и «Амура», теперь будут играть на «канадской» площадке (60 на 26 метров). ЦСКА, «Спартак», «Автомобилист», «Авангард», минское «Динамо» и «Металлург» перешли на площадки «финского» образца (60 на 28). Таким образом, в КХЛ осталось только семь команд, которые продолжают играть на площадках размером 60 на 30 метров: рижское «Динамо», «Йокерит», «Куньлунь», «Локомотив», «Салават Юлаев», «Торпедо», «Трактор».

Изменения в правилах

Перед сезоном-2019/20 изменения коснулись целого ряда правил, имеющих отношение к процедуре вбрасывания, положению «вне игры», определению взятия ворот, задержки голкипером шайбы в/вне площади ворот.

Внесены изменения и в разметку площадки: на 65 сантиметров сокращено расстояние между лицевыми линиями и бортом, на 55 сантиметров в том же направлении (в сторону ближайшего короткого борта). За воротами появилась трапециевидная зона, и теперь покидающий вратарскую зону голкипер может играть только в ее границах. Если же вратарь коснется шайбы в другом месте площадки, это автоматически приведет к малому штрафу.

Кроме того, судьи будут объявлять об удалениях по громкой связи на арене. «Это сделано для болельщиков, которые не обязаны быть знатоками правил. Кто-то приходит с семьей или приглашает друзей, которые впервые пришли на хоккей. Это удобно и комментаторам, и зрителям, которые сразу понимают, за что удалили хоккеиста. Да, дикция у некоторых судей далека от идеала, но если над ней спокойно поработать, то всё встанет на свои места», — отметил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Новые лица

Восемь клубов вступают в сезон с новыми главными тренерами: «Ак Барс» (Дмитрий Квартальнов), «Витязь» (Михаил Кравец), минское «Динамо» (Крэйг Вудкрофт), «Локомотив» (Крэйг Мактавиш), «Сибирь» (Николай Заварухин), СКА (Алексей Кудашов), «Спартак» (Олег Знарок), «Трактор» (Петерис Скудра).

«Помню, что у болельщиков “Спартака” есть девиз: один за всех и все за одного. Вот по этому принципу и будем играть. Выход только в первый раунд плей-офф КХЛ меня не устроит», — заявил Знарок при заключении контракта со столичным клубом.

Более десятка российских игроков после прошлого сезона уехали в НХЛ: Илья Михеев («Авангард»), Александр Елесин, Данил Юртайкин (оба — «Локомотив»), Никита Гусев, Николай Прохоркин, Владислав Гавриков, Игорь Шестеркин, Михаил Мальцев (все — СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Егор Рыков («Сочи»), Андрей Чибисов, Артем Загидулин (оба — «Металлург»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).

В обратном направлении — из НХЛ в КХЛ — отправились такие хоккеисты, как Богдан Киселевич (ЦСКА) и Егор Яковлев («Металлург»), Игорь Ожиганов («Ак Барс») и Йори Лехтеря (СКА), Свен Андригетто и Никита Щербак (оба — «Авангард»), Никита Сошников («Салават Юлаев») и Антти Ниеми («Йокерит»), Тай Рэтти («Локомотив») и Лукаш Седлак («Трактор»).

Главные фавориты

Действующему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА не только удалось полностью сохранить костяк чемпионской команды, но и усилить состав вернувшимся из НХЛ олимпийским чемпионом Богданом Киселевичем и чешским форвардом Иржи Секачем. «Когда шахтеры спускаются в забой, они там работают. То же самое и в ЦСКА. Когда игроки приходят у нас на работу, они пашут за десятерых. Никакого чемпионского похмелья у нас не будет. Я вам точно говорю», — пообещал президент ЦСКА Игорь Есмантович.