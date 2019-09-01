Меньше звезд, больше интриги: стартует новый сезон КХЛ

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Тяга к Западу

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Авангард». Так называемый Кубок открытия, который одновременно является и первой игрой регулярного чемпионата, — одна из лучших традиций КХЛ, ее отличительная черта, средство идентификации.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 1, 1.09.2019, 0:00 ЦСКА 1 Авангард 2

Впрочем, отдавая дань традициям, лига продолжает стараться развиваться. Насколько это выходит — вопрос дискуссионный. Но изменения в регламенте или правилах происходят каждый сезон.

Обычно в нашей лиге ориентируются на происходящее в НХЛ, причем регламент менялся в предыдущие годы уже даже по ходу сезона, как, например, с овертаймами в формате «три на три».

На этот раз, хочется верить, подобного не случится, а в отсутствии каких-то новых тенденций в правилах игры, лига наконец решила привести к единому формату размер площадок, причем выбор был сделан в пользу канадского варианта узкой коробки.

Можно сколько угодно вспоминать традиции советского комбинационного хоккея, который лучше всего раскрывался на больших площадках, но невозможно игнорировать тот факт, что нынешняя игра делает ставку на динамику (что не является синонимом простой беготни), а потому «канадки» — единственно правильный путь развития.

Падающий уровень

А вот в кадровом плане КХЛ стала беднее. В последние годы общей финансовой нестабильности (исключая, конечно, самых богатых) поток российских хоккеистов, уезжающих играть в Северную Америку, достиг размеров, которые можно признать угрожающими для уровня отечественного чемпионата.

Уезжают не только готовые мастера, но и только-только проявившие себя ребята, а также те, кто еще даже не мыслит об НХЛ в краткосрочной перспективе, а просто летит попробовать себя в юниорских лигах, которые, не факт, что приведут к настоящему прогрессу (хотя и разговоры об их вреде — явное преувеличение).

Главной потерей Континентальной лиги стал, конечно же, отъезд в НХЛ лучшего бомбардира прошлого сезона Никиты Гусева, установившего также рекорд лиги по голевым передачам за один чемпионат.

Но вместе с ним покорять Северную Америку отправился еще ряд хоккеистов, причем в НХЛ возвращается даже 40-летний защитник Андрей Марков, вроде бы приехавший два года назад заканчивать карьеру в казанском «Ак Барсе».

С точки зрения узнаваемости лиги просто счастье, что у лидера ЦСКА Кирилла Капризова еще год действует контракт с клубом, иначе он бы тоже смазал лыжи в «Миннесоту Уайлд».

Впрочем, весьма вероятно, что автор «золотого» гола в овертайме Пхенчхана-2018 все равно сыграет в НХЛ уже в нынешнем сезоне, вернее в плей-офф после окончания Кубка Гагарина (если «Уайлд», конечно, выйдет пост-сезон).

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Но пока Капризов остается лицом Континентальной лиги и поведет ЦСКА за вторым в истории и подряд Кубком Гагарина, тем более главный во всех отношениях конкурент в лице СКА, кажется, заметно ослаб.

Да, команду пополнили Владимир Ткачев и Дмитрий Кагарлицкий, но они сразу же оказались фактически в роли главных звезд в атаке команды.

Павел Дацюк ушел в родной Екатеринбург, где будет творить магию в «Автомобилисте», в Магнитогорске главной звездой остается 38-летний Сергей Мозякин, третий суперветеран Данис Зарипов — мозг игры «Ак Барса».

Омский «Авангард», с Алексеем Емелиным, Сергеем Широковым и рядом молодых звезд, пополнился Вячеславом Войновым, который смог бы играть в НХЛ только через полсезона из-за дисквалификации в связи с давней историей о домашнем насилии, так что омичи воспользовались моментом.

Есть в лиге по-прежнему ряд ярких легионеров, как Линус Умарк в «Салавате Юлаеве» или Найджел Доус и Стефан да Коста в «Автомобилисте», но в целом уровень в последние годы все же снижается.

Конкуренция за Кубок

Впрочем, у этого есть и обратная сторона. Снижается уровень за счет того, что грандам просто некого брать, чтобы сохранять свое космическое преимущество над остальными, а вот средний уровень растет.

Теперь вряд ли невероятен вариант, при котором ярославский «Локомотив» обставит ЦСКА и СКА и выйдет в финал Кубка Гагарина, хотя уложить это в мозгу все еще непросто.

Должен добавить и московский «Спартак», который просто не может не добиться прогресса с назначением на пост главного тренера Олега Знарка, полного сил и амбиций. Ну, а пришедший из СКА шведский защитник Патрик Херсли — шикарное усиление для красно-белых.

Правда, кажется, что армейцы Москвы, все еще обладающие составом невероятной глубины, за счет своей свежести и игры суперзвезд лиги (Капризова, голкипера Ильи Сорокина и еще нескольких ребят) все же свое возьмут и опять доберутся до финальной серии.

А вот кто их будет ждать с Востока, предсказать крайне трудно. «Авангард», и так уже сыгравший в финале в прошлом сезоне, точно стал сильнее, но была ли команда Боба Хартли в прошлом году главной силой конференции, или в ее пользу сложились обстоятельства?

Покажет новый сезон, но в нем прибавит и «Автомобилист», а магнитогорский «Металлург», «Ак Барс» и «Салават Юлаев» останутся теми же мощными претендентами на трофей, что и раньше.

Так что новый сезон в Континентальной хоккейной лиге может стать самым интересным за несколько последних лет. Не пропустите.