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13:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Алга, Казахстан! Мы любим вас!» «Барыс» представил новичков команды перед стартом в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» презентовал обновленный состав команды перед началом регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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С приветственной речью выступил лидер «Барыса» Даррен Диц. Защитник отметил роль болельщиков в успехах команды и поблагодарил их.

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«Алга, Казахстан! Мы любим вас!» — признался 44-й номер «Барыса».

В межсезонье в дружину Андрея Скабелки прибыли несколько новичков из-за океана — вратарь Эдди Паскуале и нападающие Корбан Найт, Адам Хелука и Эрик Тангрэйди. Присоединился к столичному клубу и шведский форвард Ииро Пакаринен.

Также игровую форму с номерами получили члены сборной Казахстана — защитник Леонид Метальников и Аркадий Шестаков.

Напомним, «Барыс» начинает регулярный чемпионат КХЛ с домашнего матча с «Адмиралом» из Владивостока. Встреча на «Барыс Арене» пройдет 3 сентября.

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