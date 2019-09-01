«Алга, Казахстан! Мы любим вас!» «Барыс» представил новичков команды перед стартом в КХЛ

С приветственной речью выступил лидер «Барыса» Даррен Диц. Защитник отметил роль болельщиков в успехах команды и поблагодарил их.

«Алга, Казахстан! Мы любим вас!» — признался 44-й номер «Барыса».

В межсезонье в дружину Андрея Скабелки прибыли несколько новичков из-за океана — вратарь Эдди Паскуале и нападающие Корбан Найт, Адам Хелука и Эрик Тангрэйди. Присоединился к столичному клубу и шведский форвард Ииро Пакаринен.

Также игровую форму с номерами получили члены сборной Казахстана — защитник Леонид Метальников и Аркадий Шестаков.