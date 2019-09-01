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13:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Умный и с хорошими руками». Скабелка — о новичке из США и возвращении Волка со Старченко

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал приход в команду американца Эрика Тангрэйди и рассказал о возвращении в строй травмированных игроков.

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Источник: РИА "Новости"

Первый матч «Барыса» в КХЛ намечен на 3 сентября — он пройдет на «Барыс Арене». Наставник считает, что в этой встрече примет участие один из лучших форвардов в истории отечественного хоккея.

— Закончилась предсезонка. Проделано, можно сказать, много монотонной работы, которая развивает физические кондиции. Теперь мы хотим играть, и играть при своих трибунах. Ожидания от сезона положительные. Костяк команды у нас остался. Ушли ребята, которые были лидерами в прошлом сезоне. Забили достаточно много голов. Я надеюсь, что те ребята, которые пришли, вольются в коллектив. И команда не станет слабее, а станет — сильнее, — рассказал Скабелка.

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— Пришел в команду Эрик Тангрэйди. И как он признался, мог оказаться в «Барысе» еще в прошлом сезоне. Чем привлек внимание этот игрок?
— Это сильный хоккеист. Сильный игрок. Он здорово играет на «пятаке». Умеет играть перед вратарем. В то же время, у него хорошие руки и умная голова. Это сильный хоккеист, поэтому он и привлек внимание.

— По Роману Старченко и Кертису Волку. Вы сказали ранее, что Роман будет готов к первой игре, а Кертис должен с заключением врачей приехать из Канады. Какая сейчас ситуация?
— Роман с первого матча приступит — он в составе. Кертис по заключению врачей готов. Единственное, ему нужно физически подтянуться. Тренировался он в щадящем режиме. После заключения врачей он приступит к полноценным тренировкам. Он вольется в состав со второго матча или в выездных играх.

— Другие игроки здоровы?
— Да, все здоровы. Алихан Асетов после вырезанного аппендицита сыграл турнир за «Номад». Мы посмотрим, кто начнет эти игры, но травмированных нет. Только Никита Клещенко в Швейцарии получил повреждение, но это дней на десять.

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