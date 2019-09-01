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14:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» представил форму на новый сезон в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» представил новую форму перед стартом в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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В обновленной спортивной амуниции появилась шнуровка. Новинку продемонстрировал маскот клуба «Барсик».

Примерили обновку и новые игроки столичной команды, которые были сегодня, 1 сентября, официально презентованы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что регулярный сезон в КХЛ начнется для столичной команды 3 сентября матчем с «Адмиралом» из Владивостока.

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