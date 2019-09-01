«Барыс» представил форму на новый сезон в КХЛ
Казахстанский клуб «Барыс» представил новую форму перед стартом в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский клуб «Барыс» представил новую форму перед стартом в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
В обновленной спортивной амуниции появилась шнуровка. Новинку продемонстрировал маскот клуба «Барсик».
Примерили обновку и новые игроки столичной команды, которые были сегодня, 1 сентября, официально презентованы.
Добавим, что регулярный сезон в КХЛ начнется для столичной команды 3 сентября матчем с «Адмиралом» из Владивостока.