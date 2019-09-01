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14:32 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Салавата Юлаева» Умарк намерен покинуть КХЛ по окончании сезона

ТАСС, 1 сентября. Шведский нападающий уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салавата Юлаева» Линус Умарк сообщил, что планирует покинуть КХЛ по окончании сезона. Комментарий 32-летнего спортсмена приводит шведский портал Hockeynews.

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Источник: РИА "Новости"

«Наверное, это мой последний год в России, и я очень хочу выиграть [Кубок Гагарина]. Я пока не обсуждал свое решение с клубом, но нас ждут переговоры, посмотрим, что будет. Сейчас я намерен уйти. Я рассматриваю варианты продолжения карьеры в Швейцарии, но на данный момент я сосредоточен на предстоящем сезоне», — сказал 32-летний швед.

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Умарк является самым результативным шведом в истории КХЛ.

На его счету 299 очков (94 гола + 205 результативных передач) в 342 матчах в регулярных чемпионатах, в плей-офф он провел 69 матчей и набрал 64 очка (17+47). Ранее он выступал в КХЛ в московском «Динамо» (2009−2010) и финском «Йокерите» (2014−2015).

Швед является чемпионом мира (2017), также на его счету две бронзовые награды мировых первенств (2009, 2010). В составе «Салавата Юлаева» он становился бронзовым призером КХЛ (2016) и трижды принимал участие в Матче всех звезд лиги.

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