Нападающий «Салавата Юлаева» Умарк намерен покинуть КХЛ по окончании сезона

«Наверное, это мой последний год в России, и я очень хочу выиграть [Кубок Гагарина]. Я пока не обсуждал свое решение с клубом, но нас ждут переговоры, посмотрим, что будет. Сейчас я намерен уйти. Я рассматриваю варианты продолжения карьеры в Швейцарии, но на данный момент я сосредоточен на предстоящем сезоне», — сказал 32-летний швед.