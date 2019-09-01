Первый соперник «Барыса» в новом сезоне КХЛ назвал состав на выездную серию

Источник: РИА "Новости"

Делегация вылетела сегодня, 1 сентября, чартерным рейсом. 3 сентября «Адмирал» в Нур-Султане сыграет с «Барысом», а спустя два в Новосибирске встретится с «Сибирью».

Состав «Адмирала»:

Вратари: Иван Веремчук, Антон Красоткин, Юхо Олкинуора;.

Защитники:Адам Альмквист, Никита Бобряшов, Кирилл Дьяков, Руслан Ибатуллин, Юрий Козловский, Шон Лалонд, Иван Мищенко, Степан Островский, Александр Угольников;.

Нападающие: Мартин Бакош, Владимир Бутузов, Денис Вихарев, Кирилл Воронин, Глеб Зайцев, Константин Глазачев, Александр Коннов, Иван Лапшин, Иван Лисин, Олег Ломако, Александр Мерескин, Юрий Петров, Дмитрий Сидляров, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Маркус Юнг.

Отмечается, что нападающие Александр Дельнов и Кирилл Кожевников командированы в ангарский «Ермак» из ВХЛ.