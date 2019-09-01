Чернышенко: КХЛ утвердит дорожную карту перехода на единый размер площадок в ноябре

На данный момент только семь из 24 команд в лиге сохраняют европейский размер площадок (60 м на 30 м) на своих аренах: «Трактор» (Челябинск), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Салават Юлаев» (Уфа), «Йокерит» (Хельсинки), «Куньлунь» (Пекин), «Локомотив» (Ярославль) и рижское «Динамо». Остальные команды перешли на «финские» (60 м на 28 м) или «североамериканские» (60 м на 26 м) площадки.

«Никакой неразберихи с размерами площадок нет, идет поэтапное изменение размеров площадок, в ноябре мы утвердим дорожную карту перехода к единому стандарту, — сказал Чернышенко. — Инициатива идет со стороны Международной федерации хоккея, ее регламент позволяет использовать ширину площадок размером от 25 до 30 метров, мы понимаем, что уменьшение площадок приводит к другой динамике, благодарим тренеров команд, которые вынуждены играть на площадках, где разная тактика, но этот процесс управляемый. К сожалению, не все площадки можно легко переоборудовать, есть некоторое количество сложностей, затрат. Мы все это учитываем и разрабатываем дорожную карту».