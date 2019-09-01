КХЛ в ноябре утвердит дорожную карту по единому стандарту размеров площадок

Новый сезон КХЛ стартовал в воскресенье в Москве матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и омским «Авангардом». В межсезонье часть клубов КХЛ перешла на площадки «финского» размера (60 на 28 метров), ряд команд играет на «канадских» площадках (60 на 26 м), как в НХЛ. Семь команд выступают на площадках классического размера — 60 на 30 м.