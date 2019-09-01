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1 сентября, источник: Спорт РИА Новости

КХЛ в ноябре утвердит дорожную карту по единому стандарту размеров площадок

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ноябре утвердит дорожную карту по переходу клубов к единому стандарту площадок, сообщил глава КХЛ Дмитрий Чернышенко.

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Новый сезон КХЛ стартовал в воскресенье в Москве матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и омским «Авангардом». В межсезонье часть клубов КХЛ перешла на площадки «финского» размера (60 на 28 метров), ряд команд играет на «канадских» площадках (60 на 26 м), как в НХЛ. Семь команд выступают на площадках классического размера — 60 на 30 м.

«Нет никакой неразберихи с площадками. В ноябре мы утвердим дорожную карту по единому стандарту площадки. Семь клубов играют на старых площадках, 11 клубов на промежуточных, остальные на канадских. Уменьшение площадки приводит к другой динамике игры. Планомерно мы уравняем все площадки, но это не так легко сделать», — сказал Чернышенко журналистам.

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