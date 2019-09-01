Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона

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Интернет-магазин ЦСКА так и не заработал, продолжая пребывать в состоянии «перезагрузка». На «каникулы» он ушел еще 1 июня. Неслучайно у ЦСКА были зарегистрированы самые большие в КХЛ убытки. Но на арене чемпионская атрибутика все-таки появилась. В минимальном количестве — всего четыре позиции в ассортименте, однако уже хоть что-то. Это, конечно, смешно. Особенно на фоне того, что «Сент-Луис» запустил в продажу чемпионскую атрибутику через полчаса после окончания седьмого матча финала Кубка Стэнли. Но такой вот у нас чемпион, в руководстве которого искренне считают не связанные с хоккеем напрямую вещи особо и не нужными.

«Авангард» в этом смысле значительно отличается. Им околохоккей важен и очень нужен. Что, конечно, ничуть не помогло в финале, но просто добиться того, чего «Ястребы» успели добиться за год — это очень и очень круто. К предсезонке омичи подходили в совсем другом статусе, с, пожалуй, даже более сильной командой, если бы не обидная поломка Зернова. Да еще и Войнов травму получил, пусть и несерьезную. Но с его историей повреждений это уже настораживает. И Щербак не впечатлил совсем. Бобков выглядел менее надежным, чем в прошлом сезоне. Да и в матчах контрольных все складывалось не лучшим образом, хоть Боб Хартли и посмеивался над тем, что мы обращаем на это внимание.

В общем, никто от его парней в первом матче ничего не ждал. ЦСКА-то стал еще сильнее, добавив к чемпионской команде Секача и Киселевича, безусловно уровневых по меркам КХЛ хоккеистов. И в первом периоде армейцы соперника натурально ушатывали, пока Мамин не получил глупое удаление, а Юханссон — не запустил прямой бросок Фрэнсона от синей линии. С Ларсом, кстати, странная история: Сорокин уже третий матч подряд сидит на лавке. И, по словам Сергея Наумова, тренера, вратарей, «может и еще посидеть». В чем проблема — пока не ясно, но рано или поздно разузнаем. Про казарменные порядки, о которых приходилось слышать в последнее время, информация не подтвердилась. Никитин, понятно, строг, но вроде бы в меру.

Так вот, на второй период «Авангард» вышел уже совсем другим. И должен был забивать куда больше, чем один гол. И ту — Чудинов забил со своей синей линией. У него получилось отправить шайбу в сторону ворот стелящимся броском, на небольшой высоте, из-за чего она превращается в лягушку. Он такие броски специально тренирует. Ну, и не впервой ему так забивать — вспомните серию с «Барысом». Привет Юханссону.

Дальше, понятно, пошла игра по счету. И ЦСКА в активности прибавил. Капризова к тому же наконец-то вернули к Вею с Григоренко, и у первой тройки дело пошло. С Секачем они не выделялись. Да и у Капризова со Светлаковым и Телегиным не складывалось. Кто выделялся — так это Окулов. Кажется, у армейцев будет еще один топ-игрок. Он выглядел сильнее, чем в плей-офф, который провел блестяще. Создал целый ряд моментов, залепил в штангу. Обострял постоянно, часто задействовал Шалунова.

У «Авангарда» наконец-то можно было увидеть, что Андригетто — отличный хоккеист. Предсезонку он провел очень неровно. Ну, и две связки отличные — Свена с Широковым и Шумакова с Беком. С ними можно пройти регулярку, особо не испытав проблем. А там уже Зернов подтянется. Да и центр-легионер уже на подходе.

Что порадовало, так это чип-трекинг. Наконец-то он появился! Первая хоккейная лига в мире, которая собирает такое количество данных. Их даже выводили на куб. Не то чтобы это полезная информация, но было интересно узнать, что Дедунов оказался самым быстрым — разогнался до 36,6 км/ч. В пятерке были Щербак, Капризов, Андригетто и Робинсон. Все эти данные можно использовать поинтереснее, нежели сейчас, но главное было начать. И начали.