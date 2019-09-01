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1 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Нападающий «Авангарда» Зернов выбыл на полгода из-за травмы

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Нападающий «Авангарда» Денис Зернов выбыл на полгода из-за травмы, сообщил главный тренер омского хоккейного клуба Боб Хартли.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье «Авангард» в гостях победил московский ЦСКА со счетом 3:1 в матче за Кубок Открытия КХЛ. Зернов пропустил эту встречу.

«Денис Зернов перенес операцию и выбыл на пять-шесть месяцев», — сказал Хартли журналистам.

ЦСКА
1:3
0:0, 0:0, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 11.09.2019, 00:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
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