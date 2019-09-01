Нападающий «Авангарда» Зернов выбыл на полгода из-за травмы
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Нападающий «Авангарда» Денис Зернов выбыл на полгода
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Нападающий «Авангарда» Денис Зернов выбыл на полгода
В воскресенье «Авангард» в гостях победил московский ЦСКА со счетом 3:1 в матче за Кубок Открытия КХЛ. Зернов пропустил эту встречу.
«Денис Зернов перенес операцию и выбыл на
|Игорь Никитин
|Боб Хартли
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|Голы в большинстве
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|Голы в меньшинстве
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