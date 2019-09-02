Хоккеисты минского «Динамо» стартуют в КХЛ матчем с «Нефтехимиком»

Источник: РИА "Новости"

В регулярном чемпионате КХЛ примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции. Белорусская дружина выступит на Западе в дивизионе Тарасова. В прошлом сезоне «зубрам» не удалось выйти в плей-офф. В межсезонье в команде произошли серьезные изменения. Минчан возглавил ранее уже работавший с белорусским клубом канадский специалист Крэйг Вудкрофт, его помощником стал известный в прошлом форвард Михаил Грабовский.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 2, 2.09.2019, 19:10 Динамо Мн - Нефтехимик -

Правда, пока «зубры» не радуют своих многочисленных болельщиков. В предсезонных матчах минчане потерпели 9 поражений в 10 матчах. Минские динамовцы заняли лишь 4-е место в розыгрыше Кубка Салея, уступив «Динамо-Молодечно» и гродненскому «Неману». Кроме того, они финишировали последними на турнирах в Нижнем Новгороде и Риге, потерпев поражения от клубов КХЛ.

Новый, 12-й по счету сезон в Континентальной лиге стартовал 1 сентября в Москве матчем между финалистами прошлого Кубка Гагарина московским ЦСКА и омским «Авангардом». Автором первого гола нового сезона стал форвард армейской команды Максим Шалунов, однако трофей достался омскому «Авангарду», одержавшему волевую победу со счетом 3:1.