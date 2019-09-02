Калинин будет капитаном «Трактора» в сезоне-2019/20
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Защитник Дмитрий Калинин будет капитаном челябинского «Трактора» в сезоне-2019/20, сообщается в официальном аккаунте хоккейного клуба в Twitter.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Защитник Дмитрий Калинин будет капитаном челябинского «Трактора» в сезоне-2019/20, сообщается в официальном аккаунте хоккейного клуба в Twitter.
Помогать Калинину и замещать его в случае отсутствия будут нападающие Антон Глинкин и Федор Малыхин, защитники Ник Бэйлен и Виталий Меньшиков.
«Трактор» в понедельник стартует в новом сезоне КХЛ домашним матчем с подмосковным «Витязем».