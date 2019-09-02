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14:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Калинин будет капитаном «Трактора» в сезоне-2019/20

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Защитник Дмитрий Калинин будет капитаном челябинского «Трактора» в сезоне-2019/20, сообщается в официальном аккаунте хоккейного клуба в Twitter.

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Помогать Калинину и замещать его в случае отсутствия будут нападающие Антон Глинкин и Федор Малыхин, защитники Ник Бэйлен и Виталий Меньшиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Трактор» в понедельник стартует в новом сезоне КХЛ домашним матчем с подмосковным «Витязем».

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