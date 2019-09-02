«Мегафон» и КХЛ заключили соглашение о сотрудничестве в сезоне-2019/20

Источник: Известия

Церемония вручения статуса состоялась 1 сентября в рамках матча за Кубок Открытия сезона между ЦСКА и «Авангардом». В ней приняли участие гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

«Мегафон» поддерживает КХЛ с момента ее основания, и для нас это особая гордость. Потому что для большинства болельщиков в России хоккей — это больше, чем спорт, это религия. И мы рады быть сопричастными к этому не только как партнер, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии, — отметил Геворк Вермишян.

По его словам, «Мегафон» в новом сезоне намерен содействовать популяризации хоккея в России и займется организацией работы фан-зон для болельщиков. Компания также организует автограф-сессии с игроками.

«Сам я лично никогда не занимался хоккеем профессионально, но в юности гонял во дворе с клюшкой. Хоккей — один из самых динамичных и зрелищных видов спорта, и очень хочется, чтобы накал страстей, которым сопровождается плей-офф в Кубке Гагарина, только усиливался. Потому что ничто так не привлекает зрителя, как фантастическая интрига в сериях», — добавил Геворк Вермишян.