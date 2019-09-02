СКА начал с тяжелой победы над уральским олигархом. Питер дожал «Магнитку» в игре с кучей удалений

— Желаю обеим командам удачно встретиться в своих конференциях и в финальной серии сыграть за Кубок Гагарина, — такими словами владелец «Металлурга» магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников открыл первый матч сезона в своем городе.

С таким количество средств, которые этим летом были вложены в команду, она обязана занимать самые высокие места. Но даже с бывшими энхаэловцами, олимпийскими чемпионами в составе «Магнитка» не выглядит устрашающе. Главная звезда команды во время предсезонки выходила в третьем звене, на первую игру сезона, правда, Мозякин появился во второй тройке, но мало что поменялось. Весьма показательно было, как 38-летний рекордсмен КХЛ не реализовал «один в ноль». У Сергея не было возможности разогнаться, но к его выходу был готов молодой Кочетков, да и защитник Бенгтссон быстро вернулся страховать.

«Металлург» в начале матча уступал сопернику по броскам, действовал в основном на контратаках. В первом периоде хозяева много удалялись (пять раз). Дошло до игры «пять на три» с преимуществом СКА. Армейцы этим шансом воспользовались — счет открыл Рундблад броском, который хорошо запомнился соперникам в прошлогоднем плей-офф.

С дисциплиной серьезные проблемы были и у армейцев. Две минуты умудрился схватить Кочетков за умышленный сдвиг ворот (сделал это дважды, во второй раз наказали). 20-летний голкипер, проводивший лишь третий матч в карьере в КХЛ, за исключением этого нарушения смотрелся хорошо. Шанс выйти с первых минут Петр получил из-за повреждения Хелльберга. Шведский вратарь в Петербурге получил нелепую травму и не поехал с командой на выезд. «Сухим» Кочетков не смог уйти — Козун точно бросил по его воротам с близкого расстояния в большинстве. В середине второго периода СКА сильно сдал — из-за удалений вынужден был засесть в обороне. И Кочеткову пришлось несладко, но он справился в самый сложный момент.

А там уже и «Металлург» вспомнил об игре не по правилам. Удаление Неколенко — гол Якупова. В этот вечер команды забили три гола из четырез в неравных составах. По сути «пять на пять» у соперников и моментов толком не было, возможно, из-за того, что удаления шли один за одним. В агрессии хоккеисты явно перестарались. Но она идет от того, что игроки пока не понимают как играть. Обе команды серьезно изменились за межсезонье, и «химия» в звеньях пока только появляется. У СКА Ткачев забил в самой концовке, но выделялся весь матч, как и на протяжении лета. Не зря Владимира прозвали «Королем предсезонки». А вот Кагарлицкий как был почти незаметен, так и остался, хоть и бросал много. У «Магнитки» явным лидером на льду был Брэндон Козун.