СКА начал с тяжелой победы над уральским олигархом. Питер дожал «Магнитку» в игре с кучей удалений
14 раз нарушали правила игроки «Металлурга» и СКА за матч.
14 раз нарушали правила игроки «Металлурга» и СКА за матч.
— Желаю обеим командам удачно встретиться в своих конференциях и в финальной серии сыграть за Кубок Гагарина, — такими словами владелец «Металлурга» магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников открыл первый матч сезона в своем городе.
С таким количество средств, которые этим летом были вложены в команду, она обязана занимать самые высокие места. Но даже с бывшими энхаэловцами, олимпийскими чемпионами в составе «Магнитка» не выглядит устрашающе. Главная звезда команды во время предсезонки выходила в третьем звене, на первую игру сезона, правда, Мозякин появился во второй тройке, но мало что поменялось. Весьма показательно было, как 38-летний рекордсмен КХЛ не реализовал «один в ноль». У Сергея не было возможности разогнаться, но к его выходу был готов молодой Кочетков, да и защитник Бенгтссон быстро вернулся страховать.
«Металлург» в начале матча уступал сопернику по броскам, действовал в основном на контратаках. В первом периоде хозяева много удалялись (пять раз). Дошло до игры «пять на три» с преимуществом СКА. Армейцы этим шансом воспользовались — счет открыл Рундблад броском, который хорошо запомнился соперникам в прошлогоднем
С дисциплиной серьезные проблемы были и у армейцев. Две минуты умудрился схватить Кочетков за умышленный сдвиг ворот (сделал это дважды, во второй раз наказали). 20-летний голкипер, проводивший лишь третий матч в карьере в КХЛ, за исключением этого нарушения смотрелся хорошо. Шанс выйти с первых минут Петр получил
А там уже и «Металлург» вспомнил об игре не по правилам. Удаление Неколенко — гол Якупова. В этот вечер команды забили три гола из четырез в неравных составах. По сути «пять на пять» у соперников и моментов толком не было, возможно,
Высокие скорости, огромная мотивация и серьезное сопротивление — в этом плане игра получилась. Но бесконечное количество удалений портило общее впечатление. Причем, большинство из них были такими дурацкими, абсолютно неоправданными. Тренерам стоит провести серьезную работу с игроками, иначе придется тренировать только игру в неравных составах.
|Йозеф Яндач
|Алексей Кудашов
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|Голы в большинстве
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|Голы в меньшинстве
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