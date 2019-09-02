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20:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» в овертайме обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» на своей площадке в овертайме нанесли поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Автомобилиста» забросили Питер Холланд (24-я минута) и Денис Бодров (47). У череповецкой команды отличились Евгений Бодров (5) и Игорь Гераськин (21). Победу «Автомобилисту» принес Вячеслав Литовченко, поразивший ворота соперника на второй минуте овертайма.

Следующий матч «Автомобилист» проведет дома 4 сентября против подмосковного «Витязя», «Северсталь» в этот же день сыграет на выезде против магнитогорского «Металлурга».

Автомобилист
3:2
0:0, 0:0, 0:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 22.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец"
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