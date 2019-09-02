«Автомобилист» в овертайме обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Автомобилиста» забросили Питер Холланд (24-я минута) и Денис Бодров (47). У череповецкой команды отличились Евгений Бодров (5) и Игорь Гераськин (21). Победу «Автомобилисту» принес Вячеслав Литовченко, поразивший ворота соперника на второй минуте овертайма.