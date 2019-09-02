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20:39 (мск), источник: Sputnik.by

Николай Лукашенко болеет за «Динамо» в майке клуба

МИНСК, 2 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем пришли поддержать на трибунах минское «Динамо», которое проводит в понедельник первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: Sputnik.by

Столичный клуб сражается сегодня вечером с нижнекамским «Нефтехимиком» на льду «Минск-Арены».

«Зубры» подготовили для каждого болельщика подарок — футболку с литерой D, выполненной в новом стиле. В этой футболке поддерживает сегодня «Динамо» и Николай Лукашенко.

Сегодня минчане презентовали обновленный стиль: изменения коснулись цветов и главного символа — зубра. Кроме того, перед игрой болельщики стали свидетелями и участниками яркого 3D-шоу.

Первый период матча завершился в пользу гостей из России (1:0), в начале второго периода «Динамо» удалось поразить ворота соперников. В составе «Нефтехимика» отметился Павел Порядин (седьмая минута), у хозяев — Теему Пулккинен (на 25-й).

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