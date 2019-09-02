Николай Лукашенко болеет за «Динамо» в майке клуба

Источник: Sputnik.by

Столичный клуб сражается сегодня вечером с нижнекамским «Нефтехимиком» на льду «Минск-Арены».

«Зубры» подготовили для каждого болельщика подарок — футболку с литерой D, выполненной в новом стиле. В этой футболке поддерживает сегодня «Динамо» и Николай Лукашенко.

Сегодня минчане презентовали обновленный стиль: изменения коснулись цветов и главного символа — зубра. Кроме того, перед игрой болельщики стали свидетелями и участниками яркого 3D-шоу.